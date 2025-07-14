Неделя начнется с жаркого летнего дня: уточнённый прогноз

Днём ожидается переменная облачность, в юго-западных районах сформируются грозовые облака, пройдут сильные дожди. Ветер на большей части территории слабый, в юго-западных районах несколько усилится и будет дуть с востока, во время грозы возможны сильные порывы.

Температура воздуха поднимется до +23, +28 градусов, однако на побережье Рижского залива местами не будет теплее +20, +22 градусов.

В Риге днём будет светить солнце, осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +26, +28 градусов.

В середине дня и после полудня, когда светит солнце, интенсивность УФ-излучения будет умеренно высокой, поэтому синоптики рекомендуют воздержаться от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.