«Не забывай, он русский!» Бюро омбудсмена считает такие реплики неприемлемыми. А что же федерация дзюдо?

Казалось бы, мелочь, но случай не остался незамеченным, видео просочилось в Интернет, и очевидцы инцидента пожаловались правозащитникам на неэтичное поведение родительницы спортсмена во время боя, после чего история получила продолжение – дошла до Бюро омбудсмена.

Глава отдела по правам детей Латвийского Бюро омбудсмена Лайла Гравере, комментируя неприятный инцидент на соревнованиях юных дзюдоистов порталу Press.lv, сказала:

-Бюро главного правозащитника страны действительно получило заявление по этому делу, и омбудсмен дал свой комментарий этой ситуации. Но само расследование этого инцидента вел отдел политических гражданских прав нашего бюро, поскольку слова матери оценивались с точки зрения языка ненависти. А мы, со своей стороны, дали свою оценку ситуации.

- Что же в итоге? С точки зрения правозащитников, в словах матери спортсмена все-таки были допущены высказывания, разжигающие национальную рознь и вражду?

- Бюро омбудсмена однозначно заключило, что за так называемые враждебные речи или высказывания, вызывающие ненависть, законом должна быть предусмотрена административная ответственность – в тех случаях, когда нарушение не выходит за рамки, за которыми деяние уже уголовно наказуемо. Чтобы не было так, как сейчас – либо за какие-то высказывания наступает уголовная ответственность, либо никакого наказания. В остальном же, это уже дело полиции решать, есть в этом случае состав преступления (по факту враждебных речей или языка ненависти) или нет. Насколько мне известно, Госполиции передано это дело, и уже стражи порядка оценят, уголовно наказуемы такие действия и слова или нет.

- То есть публично подчеркивать во время боя национальность другого борца все-таки нельзя? Это недопустимо? И в контексте ситуации может быть расценено как язык ненависти и вражды?

- Спорт есть спорт, не стоит примешивать к спортивным состязаниям какие-то этнические конфликты и национальный контекст. Спортсмены должны состязаться честно, демонстрируя свои достижения, а не подчеркивая национальные различия.

Если полиция решит, что состава уголовного преступления в этом деле нет, то может быть принято решение о нарушении правил или неэтичном поведении. Но это уже внутри самой федерации.

А сам комментарий омбудсмена, данный в мае 2025 года, звучит так:

«Омбудсмен воздерживается от оценки того, являются ли в данном случае прозвучавшие (на матче – прим. Ред.) высказывания уголовно наказуемыми враждебными речами и проявлением ненависти. Является ли поведение родителя спортсмена уголовно наказуемым, оценит Государственная полиция. В то же время бесспорно, что такого рода высказывания способствуют росту нетерпимости в обществе, а потому действия родителя заслуживают порицания. Широкая огласка этого инцидента также подтверждает, что слова имеют значение, и их последствия находят отклик у широкой общественности.

Способствует нетерпимости и подает плохой пример

В то же время омбудсмен подчёркивает, что любые проявления родительской агрессии на спортивных соревнованиях недопустимы (заслуживают порицания). Такое поведение способствует нетерпимости и подаёт плохой пример, особенно детям. Родители несут ответственность даже в том случае, если сам ребёнок проявляет агрессию.

Запрет на участие в соревнованиях

Организатор соревнований также должен реагировать на подобные ситуации, например, запрещая инициатору конфликтной ситуации посещать соревнования в дальнейшем (или на определённый срок). Такая реакция послужило бы хорошим сигналом и напоминанием для остальных, что в данном месте проведения мероприятий любая агрессия не сойдет с рук.

При этом особенно важно отметить, что ребёнок не должен нести наказание за действия родителя (в данном случае – матери). В соответствии со 2 пунктом 2 статьи Конвенции ООН о правах детей, каждый ребёнок должен быть защищён от любой дискриминации или наказания за действия или публичные высказывания своих родителей. Ни в коем случае недопустимы преследование ребёнка и другие негативные последствия. Ребёнок не несёт ответственности за действия матери, а потому не должен страдать из-за ее действий или высказываний.

Важно не навредить ребенку!

Второй аспект – следует уважать частную жизнь вовлечённых в конфликт детей, а потому использование видеозаписи конфликтной ситуации допустимо лишь в целях защиты детских прав. Публичное распространение видеозаписи без должных на то причин может нанести ребёнку эмоциональный вред. Вторая часть 71-й статьи Закона о защите прав детей гласит: "Запрещается распространять личную информацию о ребёнке, который стал жертвой преступления, свидетелем или правонарушителем, а также любую информацию, которая может причинить вред ребёнку в данный момент или в будущем."

О том, какие выводы сделала сама Латвийская Федерация дзюдо из этого случая,Press.lv пока выяснить не удалось. Несмотря на неоднократные общения к генеральному секретарю федерации Юлии Лещинской ответа мы так и не получили. Но надеемся, что получим - и сразу проинформируем о нём наших читателей.