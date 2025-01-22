Не верьте: жителей Латвии мошенники запугивают отключением российской энергосистемы

"В Литве пока подобных сообщений е зафиксировано, но нельзя исключать возможность их появления", - сказал Виткаускас.

В Латвии и Эстонии предпринимаются попытки ввести в заблуждение и запугать местных жителей, утверждая, что предстоящая синхронизация с западными электросетями и отключение от постсоветской энергосистемы приведет к отключению электроэнергии.

Подобные сообщения распространяются и вживую, когда вывешиваются объявления, и в социальных сетях.

Латвийские и эстонские учреждения также предупреждают, что этой ситуацией пытаются воспользоваться мошенники, выдавая себя за представителей энергетических компаний и пытаясь обманом заставить жителей предоставить данные для входа в интернет-банки.

"НЦУК просит жителей быть бдительными, проверять информацию, которую они видят в публичном пространстве, и никому не раскрывать свои данные", - сказал Виткаускас.

Планируется, что сети стран Балтии начнут действовать синхронно с европейскими сетями 9 февраля, а 8 февраля Литва, Латвия и Эстония отключатся от российской системы БРЭЛЛ и проведут единственный совместный тест в режиме изолированной работы, после которого возврата к старой системе не будет.