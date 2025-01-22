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Не понимаю, как можно ностальгировать по СССР — режиссер Виестурс Кайришс

Редакция PRESS 22 января, 2025 08:00

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Не только в России, но и в Латвии есть немало людей, у которых есть ностальгия по советскому времени. «Я этого не понимаю», — сказал кинорежиссер Виестур Кайриш в эфире программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио 4, посвященной Баррикадам 1991 года, пишет LSM+.

«Я не говорю, что там все было плохо и сейчас все прекрасно, но как свободный человек может ностальгировать по этому времени… Мне кажется, это шизофрения», — сказал режиссер.

Он допускает, что ностальгия по СССР может возникать у людей, «которые слишком быстро состарились или многое потеряли». При этом режиссер признал, что по-человечески может понять людей, которые потеряли привилегии или работу из-за смены строя.

«Это очень большая трагедия для людей, но жить как раньше тоже было невозможно», — сказал Кайриш, говоря о Баррикадах 1991 года и развале СССР.

Он признал, кто «в самом ужасном сне» не может сравнить советское время с сегодняшним днем, в частности, с экономической точки зрения:

«Мы живем хорошо, мы путешествуем, мы мыслим свободно. Уму непостижимо, какая разница. Без 50 лет оккупации, наверное, мы были бы экономически как Финляндия».

Виестур Кайриш, снявший фильм «Январь» о событиях Баррикад вспоминает их как время борьбы и свободы:

«Возможно, это было сложно понять после стольких лет стагнации, когда ты оккупацию уже принимал как норму, что у тебя нет перспективы, что не нужно учиться, если ты не хочешь в этой системе быть… Помню тусклость. И вдруг ты — свободный человек».

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