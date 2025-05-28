Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Не опозоримся? Литва будет наблюдать за снижением цен в Латвии

© LETA 28 мая, 2025 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

"Мы подождем эффекта от таких соглашений и посмотрим, стоит ли повторять его в Литве", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на вопрос, последует ли Литва примеру Латвии.

Палуцкас напомнил, что по его инициативе был создан совет по продовольствию, который "занимается прозрачностью ценовой цепочки" и изучает структуру цен на продукты питания.

"Я думаю, что это повысит доверие или хотя бы четко установит ответственность за рост цен в тех секторах, которые это делают - мы часто спорим, фермеры это, переработчики или торговцы, и тогда, отталкиваясь от этого, мы сможем решать, можем ли мы достичь какого-то соглашения (с торговцами - BNS), если это делают торговцы, или с переработчиками. Возможно, стоит обратить внимание на то, что увеличивает первичные затраты на производство сельскохозяйственной продукции и на другие вещи", - сказал глава правительства.

Подписанный в Латвии меморандум предусматривает три направления ограничения цен на продукты питания: создание корзины недорогих товаров, меры по сравнению цен и содействие торговле продуктами местного происхождения.

Между тем правительство Литвы сформировало совет по продовольствию, в который входят 27 представителей министерств, правительства, фермеров, переработчиков, торговцев, университетов и Службы защиты прав потребителей.

Ему поручено следить за изменениями цен на продукты питания и вносить предложения по их снижению.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:40 28.05.2025
Ожидаются дожди и похолодание
Bitnews.lv 14 минут назад
Представлены актеры сериала про Гарри Поттера
Sfera.lv 16 минут назад
Микропредприятия выпустят за рубеж
Bitnews.lv 28 минут назад
Корь гуляет по Европе
Bitnews.lv 46 минут назад
Веломарафон Toyota остановит центр 1 июня
Bitnews.lv 1 час назад
В Верманском парке за 408 тысяч обновят детскую игровую площадку
Sfera.lv 3 часа назад
Зеленский заявил, что готов к встрече на уровне лидеров Украины, России и США
Sfera.lv 4 часа назад
Экс-министр обороны: «Обучение основам управления дронами необходимо начинать уже со школьной скамьи»
Sfera.lv 6 часов назад

Киоск самообслуживания СГД: для подтверждения чеков «Tax Free» — в аэропорту Риги

Новости Латвии 18:20

Новости Латвии 0 комментариев

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

Читать
Загрузка

Обучение стрельбе в школах и зубы дракона на границе: Латвия готовится к чрезвычайной ситуации

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, Польша и страны Балтии укрепляют свою внешнюю границу с ЕС противотанковыми заграждениями и минными полями. А Латвия ввела "военные уроки" в качестве обязательного предмета в школах.

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, Польша и страны Балтии укрепляют свою внешнюю границу с ЕС противотанковыми заграждениями и минными полями. А Латвия ввела "военные уроки" в качестве обязательного предмета в школах.

Читать

Если школьник летом работает, сохраняются ли пособия и налоговые льготы родителям?

Новости Латвии 17:55

Новости Латвии 0 комментариев

Если школьник устроился на работу в период летних каникул, то на него открывается электронная налоговая книжка. Он получает зарплату и с нее выплачиваются положенные законом налоги. Как известно, один из родителей получает за несовершеннолетнего ребенка налоговую льготу -- дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 250 евро в месяц на каждого.

Если школьник устроился на работу в период летних каникул, то на него открывается электронная налоговая книжка. Он получает зарплату и с нее выплачиваются положенные законом налоги. Как известно, один из родителей получает за несовершеннолетнего ребенка налоговую льготу -- дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 250 евро в месяц на каждого.

Читать

Пророссийский красный поролоновый кубик — доколе?! Pietiek недоволен русским языком в эфире

Латышские СМИ 17:37

Латышские СМИ 0 комментариев

"На прошлой неделе я участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном безопасности физического и информационного пространства Латвии. Не для публикации, а в качестве информации. Случилось так, что я сидел рядом с двумя влиятельными дамами из латвийских общественных СМИ. Воспользовавшись случаем, я задал им достаточно деликатный вопрос. Действительно ли в их коллективах царит полное единодушие в отношении использования русского языка в эфире? - пишет Имант Виксне на портале Pietiek.com.

"На прошлой неделе я участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном безопасности физического и информационного пространства Латвии. Не для публикации, а в качестве информации. Случилось так, что я сидел рядом с двумя влиятельными дамами из латвийских общественных СМИ. Воспользовавшись случаем, я задал им достаточно деликатный вопрос. Действительно ли в их коллективах царит полное единодушие в отношении использования русского языка в эфире? - пишет Имант Виксне на портале Pietiek.com.

Читать

Найдут и выпишут штраф: полиция всё ещё ищет агрессивного пассажира троллейбуса

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Читать

«Я поражаюсь доброжелательности латышей к русскоязычным»: Божена Рынска

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

-Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии), - пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России. И рассказывает свою историю.

-Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии), - пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России. И рассказывает свою историю.

Читать