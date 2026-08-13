Абу Мери признал, что такие очереди образуются очень редко — несколько раз в год — и их можно уменьшить или предотвратить, улучшив внутреннюю систему в больнице.

На вопрос, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, так как в таком случае снова станет очевидной нехватка специалистов. Вместо этого, по его мнению, необходимо больше койко-мест в существующих небольших больницах для ухода за хроническими пациентами, чтобы разгрузить университетские больницы.