Такое мнение министр высказал после того, как получил вопрос о том, почему время от времени у приемного отделения Клинической университетской больницы имени Страдиньша по-прежнему образуются очереди из машин скорой помощи.
Абу Мери признал, что такие очереди образуются очень редко — несколько раз в год — и их можно уменьшить или предотвратить, улучшив внутреннюю систему в больнице.
На вопрос, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, так как в таком случае снова станет очевидной нехватка специалистов. Вместо этого, по его мнению, необходимо больше койко-мест в существующих небольших больницах для ухода за хроническими пациентами, чтобы разгрузить университетские больницы.
«Мы со стороны Национальной службы здравоохранения и государства готовы искать возможности для финансирования дополнительных коек, потому что мы и так платим университетским больницам за койко-место дороже, чем это было бы в местной больнице», — сказал Абу Мери. Таким образом, например, рижане после операции, проведенной в университетской больнице, могли бы восстанавливаться в местных, небольших больницах.
Министр добавил, что для этой цели не потребуется искать дополнительное финансирование, а деньги можно было бы перенаправить из университетских больниц, у которых за счет переведенных пациентов соответственно образовалась бы экономия.
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