Необходимость изменений Минздрав обосновывает заключениями экспертов Европейской комиссии, Всемирного банка, а также отчетом ревизии Государственного контроля, в котором сделан вывод, что доступность и качество стационарной медицинской помощи в Латвии не являются равными и единообразными.
Главной причиной называется нехватка специалистов и невозможность в полной мере обеспечить круглосуточные дежурства, что негативно сказывается на безопасности пациентов, доступности медицинской помощи и эффективности использования финансирования.
Министерство поясняет, что при определении профилей больниц учитывались возможности Службы неотложной медицинской помощи своевременно доставлять пациентов в больницы в соответствии с планом госпитализации, а также кадровый потенциал больниц и их способность проводить необходимые обследования. Обещано, что и в дальнейшем во всех больницах врачи будут доступны круглосуточно. Их количество в приемных отделениях будет определяться в зависимости от потока пациентов.
В ночное время будет работать дежурный врач: в рабочие дни с 20:00 до 8:00, а в выходные и праздничные дни — круглосуточно.
В группу многопрофильных больниц вошли Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиньша, Детская клиническая университетская больница, Лиепайская региональная больница, Даугавпилсская региональная больница, Северокурземская региональная больница, Резекненская больница и Видземская больница.
В этих медицинских учреждениях будет обеспечено лечение по всем основным направлениям: неотложная помощь, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие более сложные виды лечения, требующие большей мощности и наличия специалистов.
На уровне региональных больниц будут работать Елгавская городская больница, Екабпилсская региональная больница, Юрмальская больница, Кулдигская больница, Цесисская клиника, Мадонская больница и Огрская районная больница.
Эти стационары дополнительно будут обеспечивать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные услуги в области хирургии, травматологии, родовспоможения и педиатрии.
На уровне местных больниц будут работать Тукумская больница, Краславская больница, объединение больниц Балви и Гулбене, Алуксненская больница, Сигулдская больница, Прейльская больница, Лудзенский медицинский центр, Лимбажская больница, Добельская и окружная больница, а также Баускская больница.
В этих медицинских учреждениях жителям будут доступны круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических больных.
(Diena)
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