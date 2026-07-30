В ночное время будет работать дежурный врач: в рабочие дни с 20:00 до 8:00, а в выходные и праздничные дни — круглосуточно.

В группу многопрофильных больниц вошли Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиньша, Детская клиническая университетская больница, Лиепайская региональная больница, Даугавпилсская региональная больница, Северокурземская региональная больница, Резекненская больница и Видземская больница.

В этих медицинских учреждениях будет обеспечено лечение по всем основным направлениям: неотложная помощь, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие более сложные виды лечения, требующие большей мощности и наличия специалистов.