«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 18:53

Важно 0 комментариев

LETA

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

В беседе с агентством LETA политик подчеркнула: чем больше ученик пропускает уроков, тем ниже становится его мотивация. Это, в свою очередь, влияет на способность сдавать централизованные экзамены, поэтому часть школьников ищет способы получить освобождение.

Совместно с Минздравом сейчас ищут решения этой проблемы, обсуждая роль семейных врачей. Медики в целом поддерживают идею увеличить число дней, которые могут оправдать сами родители, но Мелбарде относится к этому скептически: нередко такие пропуски используются для поездок, особенно зимой, поэтому нужны более строгие правила.

Отвечая на вопрос о сроках введения новых норм, министр пояснила, что это будет межведомственное решение, так как вовлечены школы, ученики, учителя, родители и врачи.

По её мнению, нужно двигаться к тому, чтобы исключить возможность полного освобождения от экзаменов. Если же у школьника есть медицинская справка, предусматривающая специальные условия — отдельное помещение, больше времени или помощь ассистента, — это будет обеспечено. Сейчас же, отметила Мелбарде, эти возможности часто используются недобросовестно, что создаёт неравенство по отношению к тем, кто «не смог договориться об оправдании».

Она подчеркнула: «Наш общий интерес — создать такие условия, при которых в приоритете всегда остаётся учёба». Министр отметила, что в Латвии достаточно длинные каникулы, в которые можно планировать поездки, а во время учебного года необходимо сосредоточиться на занятиях. При этом важно учитывать психоэмоциональные трудности детей и обеспечивать индивидуальную поддержку.

«Не ходить в школу — это не решение», — добавила Мелбарде.

На вопрос, может ли реформа школьной сети и закрытие старших классов в регионах усугубить проблему, политик ответила, что прямой связи не видит. По её словам, обязательное образование должно быть максимально доступным для всех. А если подросток решает продолжить обучение в старших классах, он должен осознавать требования программы и быть готовым их выполнять. Поэтому после 9-го класса нужно помогать молодёжи более серьёзно выбирать путь, чтобы они не попадали в программу, где учиться не хотят или не могут.

Согласно анализу Сейма, подход к оправданию пропусков и ответственности родителей в разных странах Европы отличается. Например, в Литве школьник может с запиской от родителей пропустить до трёх дней в семестр, а пропуски из-за путешествий допускаются только в отдельных странах, таких как Чехия, Эстония и Финляндия.

Также различается система наказаний для родителей за неоправданные пропуски: от прекращения выплаты детских пособий до штрафов, тюремного заключения или обязательных обучающих программ для родителей.

Уверен, что работа безопасна? Инспекция труда дает советы

Новости Латвии 20:52

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство несчастных случаев на работе можно предотвратить, внедрив соответствующие превентивные меры и обучение, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной инспекции труда (ГИТ).

Большинство несчастных случаев на работе можно предотвратить, внедрив соответствующие превентивные меры и обучение, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной инспекции труда (ГИТ).

Зеленский в ООН: Путин хочет продолжать и расширять войну

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

"Российские беспилотники уже летают над Европой, а операции России распространяются на другие страны", - сказал президент Украины, выступая на Генассамблее ООН. Он призвал Евросоюз помочь Молдове защититься от России.

"Российские беспилотники уже летают над Европой, а операции России распространяются на другие страны", - сказал президент Украины, выступая на Генассамблее ООН. Он призвал Евросоюз помочь Молдове защититься от России.

Кому и сколько добавят к пенсии с 1 октября? Объясняем по пунктам

Новости Латвии 20:43

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии ежегодно 1 октября проводится индексация пенсий. Министерство благосостояния подготовило разъяснения о том, как это произойдёт в этом году.

В Латвии ежегодно 1 октября проводится индексация пенсий. Министерство благосостояния подготовило разъяснения о том, как это произойдёт в этом году.

«Забыть как страшный сон!» Девушка пережила жгучий стыд в больнице

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

После плановой гастроскопии рижанке Элине понадобилась помощь психолога. Девушка рассказала LSM+, что стала жертвой домогательств со стороны санитара Первой городской больницы. Она обратилась в полицию, и стражи порядка начали проверку. Санитар обвинения отрицает, а больница после внутреннего расследования нарушений не выявила.

После плановой гастроскопии рижанке Элине понадобилась помощь психолога. Девушка рассказала LSM+, что стала жертвой домогательств со стороны санитара Первой городской больницы. Она обратилась в полицию, и стражи порядка начали проверку. Санитар обвинения отрицает, а больница после внутреннего расследования нарушений не выявила.

Но ответственность на вас: в каких случаях OCTA можно больше не покупать

Новости Латвии 20:34

Новости Латвии 0 комментариев

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Да мы его… «Пакистанский кебаб» отреагировал на случай приставания сотрудника к 11-летней девочке

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Мы уже писали про случай в Лиепае, где, по утверждению местного жителя, что сотрудник закусочной «Pakistānas Kebabs» пытался познакомиться с его 11-летней дочерью, попросив у нее номер телефона. 

Мы уже писали про случай в Лиепае, где, по утверждению местного жителя, что сотрудник закусочной «Pakistānas Kebabs» пытался познакомиться с его 11-летней дочерью, попросив у нее номер телефона. 

Вся планета — большой гриб? Миколог отвечает на неожиданные вопросы

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

Где собирать грибы? Выкручивать или срезать? Откуда взялся золотистый боровик? Какие грибы самые недооценённые в Латвии? Можно ли есть черной груздь? Эти и другие вопросы портал Bitnews задал члену Латвийского общества микологов Иво Трейде.

Где собирать грибы? Выкручивать или срезать? Откуда взялся золотистый боровик? Какие грибы самые недооценённые в Латвии? Можно ли есть черной груздь? Эти и другие вопросы портал Bitnews задал члену Латвийского общества микологов Иво Трейде.

