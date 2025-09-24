«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

В беседе с агентством LETA политик подчеркнула: чем больше ученик пропускает уроков, тем ниже становится его мотивация. Это, в свою очередь, влияет на способность сдавать централизованные экзамены, поэтому часть школьников ищет способы получить освобождение.

Совместно с Минздравом сейчас ищут решения этой проблемы, обсуждая роль семейных врачей. Медики в целом поддерживают идею увеличить число дней, которые могут оправдать сами родители, но Мелбарде относится к этому скептически: нередко такие пропуски используются для поездок, особенно зимой, поэтому нужны более строгие правила.

Отвечая на вопрос о сроках введения новых норм, министр пояснила, что это будет межведомственное решение, так как вовлечены школы, ученики, учителя, родители и врачи.

По её мнению, нужно двигаться к тому, чтобы исключить возможность полного освобождения от экзаменов. Если же у школьника есть медицинская справка, предусматривающая специальные условия — отдельное помещение, больше времени или помощь ассистента, — это будет обеспечено. Сейчас же, отметила Мелбарде, эти возможности часто используются недобросовестно, что создаёт неравенство по отношению к тем, кто «не смог договориться об оправдании».

Она подчеркнула: «Наш общий интерес — создать такие условия, при которых в приоритете всегда остаётся учёба». Министр отметила, что в Латвии достаточно длинные каникулы, в которые можно планировать поездки, а во время учебного года необходимо сосредоточиться на занятиях. При этом важно учитывать психоэмоциональные трудности детей и обеспечивать индивидуальную поддержку.

«Не ходить в школу — это не решение», — добавила Мелбарде.

На вопрос, может ли реформа школьной сети и закрытие старших классов в регионах усугубить проблему, политик ответила, что прямой связи не видит. По её словам, обязательное образование должно быть максимально доступным для всех. А если подросток решает продолжить обучение в старших классах, он должен осознавать требования программы и быть готовым их выполнять. Поэтому после 9-го класса нужно помогать молодёжи более серьёзно выбирать путь, чтобы они не попадали в программу, где учиться не хотят или не могут.

Согласно анализу Сейма, подход к оправданию пропусков и ответственности родителей в разных странах Европы отличается. Например, в Литве школьник может с запиской от родителей пропустить до трёх дней в семестр, а пропуски из-за путешествий допускаются только в отдельных странах, таких как Чехия, Эстония и Финляндия.

Также различается система наказаний для родителей за неоправданные пропуски: от прекращения выплаты детских пособий до штрафов, тюремного заключения или обязательных обучающих программ для родителей.