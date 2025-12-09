«Не хочу думать о квотах, хочу лечить»: врач в шоке от латвийской системы

В этом кабинете проходит даже острая боль в ухе: отношение лечит. «Работать надо так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе», — уверен Улдис Уртанс.

Уртансы — это династия медиков. В списке специалистов поликлиники эта фамилия встречается часто. Оба сына пошли по стопам отца.

К Уртансам едут люди из очень широкой округи. «Алуксне, Гулбене, Айзкраукле, Скривери... Охват очень большой», — признает врач.

Опытный врач называет латвийскую систему квот абсурдом, потому что за цифрами никто не видит живого пациента и врача.

«Если квоту не израсходуешь, ее сокращают. Если перерасходуешь, тебе не заплатят. Всё из-за денег. Много лет назад мой сын специально ездил в Лудзу, где доктор ждала ребенка: чтобы Лудза не потеряла квоты, нужно было, чтобы там кто-то был», — делится врач.

Но еще большим абсурдом он считает перерасчеты Национальной службы здравоохранения и внезапно выбрасываемые в конце года дополнительные квоты. Особенно, если специалист один.

«Что делать, когда единственному врачу внезапно выделяют квоту. Что?» — недоумевает он.

Его прерывает телефонный звонок: какому-то ребенку очень нужна консультация. «Ребенку, у которого кружится голова, нужно ко мне сегодня или завтра», — объяснил он потом.

«Квота означает, что... Ужасно трудно сказать кому-то, кому плохо: "Я не могу принять тебя по государственной программе, и тебе нужно идти за полную плату". Если это взрослый человек, который работает, есть хотя бы страховые полисы. Но если приходит ребенок? Пожилой человек? Тогда в такие моменты хочется вообще не работать», — признался Уртанс.

К Уртансу сейчас запись доступна через два месяца.

«Я хотел бы работать так, чтобы мне не приходилось думать, смогут ли пациенты заплатить. Мне хочется дать им лучшее, что я могу дать», — подчеркнул врач.

...Длинные очереди на оплачиваемые государством визиты к врачу, обследования или другие услуги здравоохранения — это проблема, с которой люди в Латвии сталкиваются годами, и каждый год сообщается, что снова закончились те или иные квоты, что вынуждает пациентов либо ждать, либо платить самим. Некоторых услуг здравоохранения в отдельных медицинских учреждениях приходится ждать не дни и месяцы, а годы.