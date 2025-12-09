Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

«Не хочу думать о квотах, хочу лечить»: врач в шоке от латвийской системы

© Lsm.lv 9 декабря, 2025 15:16

Мнения 0 комментариев

В Екабпилсе работает очень уважаемый пациентами далеко за пределами города оториноларинголог Улдис Уртанс. Эту специальность выбрали и его сыновья. Однако даже всем вместе, плечом к плечу, им не удается выиграть «войны за квоты», потому что ячейки в таблицах системы и живые люди, которым срочно нужна помощь, — не одно и то же, рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

В этом кабинете проходит даже острая боль в ухе: отношение лечит. «Работать надо так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе», — уверен Улдис Уртанс.

Уртансы — это династия медиков. В списке специалистов поликлиники эта фамилия встречается часто. Оба сына пошли по стопам отца.

К Уртансам едут люди из очень широкой округи. «Алуксне, Гулбене, Айзкраукле, Скривери... Охват очень большой», — признает врач.

Опытный врач называет латвийскую систему квот абсурдом, потому что за цифрами никто не видит живого пациента и врача.

«Если квоту не израсходуешь, ее сокращают. Если перерасходуешь, тебе не заплатят. Всё из-за денег. Много лет назад мой сын специально ездил в Лудзу, где доктор ждала ребенка: чтобы Лудза не потеряла квоты, нужно было, чтобы там кто-то был», — делится врач.

Но еще большим абсурдом он считает перерасчеты Национальной службы здравоохранения и внезапно выбрасываемые в конце года дополнительные квоты. Особенно, если специалист один.

«Что делать, когда единственному врачу внезапно выделяют квоту. Что?» — недоумевает он.

Его прерывает телефонный звонок: какому-то ребенку очень нужна консультация. «Ребенку, у которого кружится голова, нужно ко мне сегодня или завтра», — объяснил он потом.

«Квота означает, что... Ужасно трудно сказать кому-то, кому плохо: "Я не могу принять тебя по государственной программе, и тебе нужно идти за полную плату". Если это взрослый человек, который работает, есть хотя бы страховые полисы. Но если приходит ребенок? Пожилой человек? Тогда в такие моменты хочется вообще не работать», — признался Уртанс.

К Уртансу сейчас запись доступна через два месяца.

«Я хотел бы работать так, чтобы мне не приходилось думать, смогут ли пациенты заплатить. Мне хочется дать им лучшее, что я могу дать», — подчеркнул врач.

...Длинные очереди на оплачиваемые государством визиты к врачу, обследования или другие услуги здравоохранения — это проблема, с которой люди в Латвии сталкиваются годами, и каждый год сообщается, что снова закончились те или иные квоты, что вынуждает пациентов либо ждать, либо платить самим. Некоторых услуг здравоохранения в отдельных медицинских учреждениях приходится ждать не дни и месяцы, а годы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать