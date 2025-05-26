Не Гауссом единым: руководить airBaltic хотят соискатели из 30 стран

На этой неделе конкурсная комиссия примет решение о дальнейшем процессе отбора претендентов, а затем будет привлечен специалист по подбору персонала, который начнет процесс их оценки.

Нового руководителя авиакомпании назначит совет "airBaltic" на основании рекомендаций комиссии и специалиста по подбору персонала.

По словам Мартынова, процесс отбора может занять около трех месяцев, и по его окончании общественности будет предоставлена подробная информация о критериях оценки и процессе отбора.

Первоначальная оценка поданных заявок показала, что среди желающих занять эту должность немало высококвалифицированных кандидатов, отметил Мартынов.

Как сообщалось, 7 апреля совет "airBaltic" освободил от должности исполнительного директора Мартина Гаусса. До назначения нового руководителя компании эти обязанности исполняет операционный директор Паулс Цалитис.

В январе этого года было достигнуто соглашение об инвестициях в "airBaltic" в размере 14 млн евро с немецкой авиакомпанией "Lufthansa". В обмен на инвестиции "Lufthansa" получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей 10%-ную долю. Эта акция будет конвертирована в обычные акции после планируемого первичного публичного размещения акций "airBaltic".

В 2024 году "airBaltic" перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года. Убытки концерна "airBaltic" составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, а оборот увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.