Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Не дрова везёшь!» В соцсетях возмущаются опасным манёвром; чудом обошлось без ДТП (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 22 марта, 2026 09:38

Важно 1 комментариев

Запись, в которой зафиксировано, как рейсовый автобус Ecolines совершает опасный обгон почти впритирку к грузовику, прислал в паблик Satiksme.lv подписчик.

Вот что говорится в публикации:

"Опасная ситуация на шоссе А7.

Подписчик прислал видео с шоссе А7, где видно, как водитель автобуса ECOLINES совершает дерзкий манёвр - обгон.

По словам очевидца, за ним ехало ещё несколько автомашин, которым пришлось резко отреагировать, чтобы избежать потенциального столкновения. Происшествие зафиксировано 20 марта около 14:50.

К счастью, ДТП не произошло и никто не пострадал".

Большинство комментаторов в шоке от увиденного, некоторые призывают к расправе, вплоть до физической, кто-то отметил тэгом Госполицию, но есть и один человек, объяснивший, почему водители так гоняют:

- Автобусные шофёры вообще ох..ели, как так можно пассажирами и другими участниками движения рисковать! Это происходит на каждой дороге.

- А потом муж говорит «на автобусе зато удобно и дешевле».

- Вот поэтому и надо думать о перестройке дорог. Надо строить дороги с 2 полосами в каждом направлении, и такого не произойдёт!

- У таких водителей надо пожизненно права отбирать.

- Очень часто вижу, что они ездят опасно. Эту фирму нужно ликвидировать из-за таких шофёров. Много жалоб и видео, но никто ничего не делает для пользы дела, пока не будет летального исхода.

- Какой ужас, ты же жизни везешь, а не дрова… Ужас, ужас, полиция должна начать проверку и проверить на адекватность водителя, о чем ты думаешь...

- Когда я ехал на Flixbus, ещё страшнее было. Думали, что живыми не доедем. Не знаю, кто заставляет этих шофёров так ездить, но вот так они ездят. Это для них скорее норма, чем исключение.

- Жить всем хочется, кроме шофёра из Ecolines.

- Проблема в бестолковых графиках, в которые шофёры должны уложиться, иначе будут штрафы. Шофёр постоянно в стрессе, причём за копейки. Горькая реальность...

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

