Вот что говорится в публикации:

"Опасная ситуация на шоссе А7.

Подписчик прислал видео с шоссе А7, где видно, как водитель автобуса ECOLINES совершает дерзкий манёвр - обгон.

По словам очевидца, за ним ехало ещё несколько автомашин, которым пришлось резко отреагировать, чтобы избежать потенциального столкновения. Происшествие зафиксировано 20 марта около 14:50.

К счастью, ДТП не произошло и никто не пострадал".

Большинство комментаторов в шоке от увиденного, некоторые призывают к расправе, вплоть до физической, кто-то отметил тэгом Госполицию, но есть и один человек, объяснивший, почему водители так гоняют:

- Автобусные шофёры вообще ох..ели, как так можно пассажирами и другими участниками движения рисковать! Это происходит на каждой дороге.

- А потом муж говорит «на автобусе зато удобно и дешевле».

- Вот поэтому и надо думать о перестройке дорог. Надо строить дороги с 2 полосами в каждом направлении, и такого не произойдёт!

- У таких водителей надо пожизненно права отбирать.

- Очень часто вижу, что они ездят опасно. Эту фирму нужно ликвидировать из-за таких шофёров. Много жалоб и видео, но никто ничего не делает для пользы дела, пока не будет летального исхода.

- Какой ужас, ты же жизни везешь, а не дрова… Ужас, ужас, полиция должна начать проверку и проверить на адекватность водителя, о чем ты думаешь...

- Когда я ехал на Flixbus, ещё страшнее было. Думали, что живыми не доедем. Не знаю, кто заставляет этих шофёров так ездить, но вот так они ездят. Это для них скорее норма, чем исключение.

- Жить всем хочется, кроме шофёра из Ecolines.

- Проблема в бестолковых графиках, в которые шофёры должны уложиться, иначе будут штрафы. Шофёр постоянно в стрессе, причём за копейки. Горькая реальность...