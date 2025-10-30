Навозом отчистила место намаза: интересный случай в Индии

«Никто не должен совершать поступки, которые оскорбляют чувства индуистской общины», — заявила она во время акции в воскресенье.

Полиция в Пуне возбудила уголовное дело против трех неустановленных женщин, которые были засняты на видео, за предполагаемое нарушение ограничений, применимых к охраняемым памятникам.

На вопрос, почему она считает, что это место стало «нечистым» после того, как женщины другой религии помолились там, г-жа Кулкарни ответила: «Шайварвада — это исторический памятник. Мы не можем позволить кому-либо совершать намаз здесь. Это не мечеть». Шайварвада почитается в западной Индии как индуистский правитель, который сражался с моголами и основал королевство Маратха.