Навозом отчистила место намаза: интересный случай в Индии

Редакция PRESS 30 октября, 2025 11:53

Мир 0 комментариев

Индийский член парламента Медха Кулкарни, член правящей Бхаратия Джаната Парти (BJP) вместе с несколькими индуистскими активистами отправилась к исторической крепости Шайварвада в Пуне, штат Махараштра, после того, как в социальных сетях широко распространилось видео, на котором мусульманские женщины молятся на этом месте. Законодательница «очистила» это место мочой и навозом коровы — животного, которое многие индуисты считают священным — в рамках ритуала «очищения» от мусульманских молитв, пишет "Интепендент".

«Никто не должен совершать поступки, которые оскорбляют чувства индуистской общины», — заявила она во время акции в воскресенье.

Полиция в Пуне возбудила уголовное дело против трех неустановленных женщин, которые были засняты на видео, за предполагаемое нарушение ограничений, применимых к охраняемым памятникам.

На вопрос, почему она считает, что это место стало «нечистым» после того, как женщины другой религии помолились там, г-жа Кулкарни ответила: «Шайварвада — это исторический памятник. Мы не можем позволить кому-либо совершать намаз здесь. Это не мечеть». Шайварвада почитается в западной Индии как индуистский правитель, который сражался с моголами и основал королевство Маратха.

 

 

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

