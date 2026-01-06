Наушники популярных брендов могут дать доступ к вашему телефону. Как это возможно?

Проблема связана с Bluetooth-чипами, используемыми во многих моделях. В них остался заводской режим тестирования, который должен был быть отключён перед продажей. Его просто забыли убрать. В результате злоумышленник, находясь примерно в радиусе 10 метров, может подключиться к наушникам без уведомлений и подтверждений.

Дальше начинается самое неприятное. Получив доступ, постороннее устройство может скопировать «личность» наушников. Для телефона это будет выглядеть так, будто подключились ваши собственные, уже знакомые наушники. А значит — без подозрений и предупреждений.

После этого становятся возможны сценарии, о которых пользователи обычно не задумываются: доступ к звонкам и контактам, возможность включить микрофон и слушать происходящее вокруг, перехват разговоров и даже использование наушников как точки входа в связанные аккаунты — например мессенджеры или сервисы онлайн-покупок.

Под угрозой оказались модели Sony (включая линейку WH-1000XM4, XM5 и более новые версии), Bose (серия QuietComfort), Marshall, JBL и ряд других. При этом AirPods не затронуты, так как используют собственные чипы Apple.

Важно, что уязвимость — не теоретическая. Производители знают о проблеме, и обновления безопасности уже выпущены. Но есть нюанс: прошивка не устанавливается автоматически. Если пользователь сам не открыл фирменное приложение и не обновил наушники, устройство может оставаться уязвимым.

Что советуют специалисты? В первую очередь — зайти в официальное приложение своих наушников и проверить обновление firmware. После установки обновления рекомендуется удалить старые Bluetooth-соединения и выполнить сопряжение заново. И, как банально это ни звучит, выключать Bluetooth, когда он не используется — это резко снижает риск несанкционированного подключения.

История наглядно показывает, что даже дорогие и «умные» устройства могут скрывать неприятные сюрпризы. И если наушники всегда казались безобидным аксессуаром, теперь к ним стоит относиться так же внимательно, как к смартфону или ноутбуку.

Проверить обновление сегодня — гораздо спокойнее, чем выяснять последствия завтра.