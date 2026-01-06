Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

Наушники популярных брендов могут дать доступ к вашему телефону. Как это возможно?

Редакция PRESS 6 января, 2026 09:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Эксперты по кибербезопасности обнаружили серьёзную уязвимость в беспроводных наушниках популярных брендов. Речь идёт не о редких моделях, а о десятках миллионов устройств, которые люди носят каждый день — в транспорте, на работе и дома.

Проблема связана с Bluetooth-чипами, используемыми во многих моделях. В них остался заводской режим тестирования, который должен был быть отключён перед продажей. Его просто забыли убрать. В результате злоумышленник, находясь примерно в радиусе 10 метров, может подключиться к наушникам без уведомлений и подтверждений.

Дальше начинается самое неприятное. Получив доступ, постороннее устройство может скопировать «личность» наушников. Для телефона это будет выглядеть так, будто подключились ваши собственные, уже знакомые наушники. А значит — без подозрений и предупреждений.

После этого становятся возможны сценарии, о которых пользователи обычно не задумываются: доступ к звонкам и контактам, возможность включить микрофон и слушать происходящее вокруг, перехват разговоров и даже использование наушников как точки входа в связанные аккаунты — например мессенджеры или сервисы онлайн-покупок.

Под угрозой оказались модели Sony (включая линейку WH-1000XM4, XM5 и более новые версии), Bose (серия QuietComfort), Marshall, JBL и ряд других. При этом AirPods не затронуты, так как используют собственные чипы Apple.

Важно, что уязвимость — не теоретическая. Производители знают о проблеме, и обновления безопасности уже выпущены. Но есть нюанс: прошивка не устанавливается автоматически. Если пользователь сам не открыл фирменное приложение и не обновил наушники, устройство может оставаться уязвимым.

Что советуют специалисты? В первую очередь — зайти в официальное приложение своих наушников и проверить обновление firmware. После установки обновления рекомендуется удалить старые Bluetooth-соединения и выполнить сопряжение заново. И, как банально это ни звучит, выключать Bluetooth, когда он не используется — это резко снижает риск несанкционированного подключения.

История наглядно показывает, что даже дорогие и «умные» устройства могут скрывать неприятные сюрпризы. И если наушники всегда казались безобидным аксессуаром, теперь к ним стоит относиться так же внимательно, как к смартфону или ноутбуку.

Проверить обновление сегодня — гораздо спокойнее, чем выяснять последствия завтра.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией
Важно

Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу
Важно

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии
Важно

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Читать
Загрузка

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Азбука здоровья 17:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Читать

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Читать

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Читать

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Важно 17:24

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Читать

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Читать

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Новости Латвии 17:09

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Читать