НАТО: Украина все лучше бьет по целям глубоко в России

Координатор поддержки Украины при НАТО, немецкий генерал-майор Майк Келлер (Maik Keller), подтвердил, что Украина значительно усилила свои возможности для контрударов по целям далеко за пределами линии фронта. "Украинцы становятся все лучше в том, чтобы прицельно поражать военные цели и в глубине российской территории. Это вопрос возможностей, а возможности - это персонал, техника и подготовка", - сказал он в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 28 сентября.

По словам Келлера, с целью дальнейшего укрепления Украины расширяется оборонное альянса сотрудничество с Киевом. Среди проектов есть и дальнобойные вооружения.

Келлер занимает должность заместителя командующего инициативой НАТО по поддержке Украины (NSATU).

Удары по российским НПЗ

Правительство ФРГ недавно объявило, что выделяет Украине 300 млн евро для производства дальнобойных беспилотников. Заявленная цель - выпуск нескольких тысяч таких систем вооружений. Кроме того, Украина представила собственную крылатую ракету "Flamingo" и в последнее время усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также по промышленной инфраструктуре, связанной с производством дизеля и бензина.

Агентство dpa отмечает, что тот, кто входит в штаб-квартиру NSATU в Висбадене, сразу ощущает, что борьба Украины с российскими агрессорами, продолжающаяся уже более трех с половиной лет, весьма наглядна и реальна.

Здесь в тесном контакте работают эксперты из 30 стран, включая саму Украину, а также Австралию и Новую Зеландию. Их задача - обеспечить потребности Украины в оружии, боеприпасах, запчастях и снаряжении. Украинцев также консультируют и подводят к стандартам НАТО. Но обучение не является односторонним процессом.

НАТО учится у Украины

"Технологии дронов - лучший пример. В этой сфере Украине мало кто может что-то показать. Мы говорим не только о боевом эффекте дронов, но и о том, как сама война изменилась. И мы этому учимся", - сказал Келлер.

Кроме ударных дронов, в Украине широко применяются беспилотные системы для логистики и эвакуации раненых. Существуют и морские дроны. Немецкая промышленность может перенимать технические решения, а бундесвер и другие страны НАТО - организационные подходы и доктрину.

"Основная задача - это координация поддержки Украины. Но мы были бы глупцами, если бы не использовали всю собранную информацию для собственного развития", - добавил Келлер. "Если мы не сможем избавить наших солдат от тех испытаний, через которые уже прошли украинцы, то мы как военные руководители не выполним свою миссию", - подчеркнул он.

Бундесвер в настоящее время закупает барражирующие боеприпасы для нанесения ударов и стремится как можно быстрее внедрить новые системы ПВО против дронов. "С военной точки зрения важно, чтобы на каждом уровне боевых действий - взвод, рота, батальон, бригада и выше - были собственные дроновые возможности, соответствующие необходимой дальности", - пояснил Келлер.

Не отдельное оружие, а комплексная помощь

Эффект военной помощи для Украины складывается из ее масштаба и устойчивости, подчеркнул Келлер. "Тогда можно будет поставить россиян в ситуацию, когда им придется прийти к мысли: "Ясно, это ни к чему не ведет, нам нужно садиться за стол переговоров".

В то же время генерал скептически относится к специфике немецкой дискуссии: "У нас в Германии сперва спорили о поставках танков Leopard. Потом началась дискуссия о крылатых ракетах TAURUS. Складывается впечатление, будто именно обсуждаемое сейчас оружие и есть gamechanger (то, что приведет к коренному перелому в войне - Ред.) С военной точки зрения это чушь".

По мнению Келлера, нет ни одной системы, которая могла бы кардинально изменить ход войны. Решающей является сумма разных компонентов. "И дальнобойное оружие - один из аспектов, который может серьезно осложнить жизнь россиянам. Ведь можно либо сбить стрелу - средствами Patriot или Iris-T - либо уничтожить лучника".

Ситуация на фронте и значение для НАТО

Более трех лет Украина при поддержке Запада сдерживает российскую агрессию. Россия пытается с большими потерями продвигаться вперед, но лишь очень медленными темпами, а местами и вовсе безрезультатно.

"Сейчас мы видим статичную линию фронта. Зона примерно в 20 километров до и за линией фронта фактически контролируется дронами. Это привело к тому, что танк в нынешней фазе боев потерял прежнее значение", - констатировал Келлер. Обе стороны переходят к более мелким боевым группам - на мотоциклах и квадроциклах - и пытаются таким образом прорываться. Однако ситуация может вновь измениться.

"Все, что мы даем Украине для поддержки, в конечном итоге помогает и НАТО. Но не все может только наращиваться, поскольку мы должны учитывать и то, что Россия будет проверять нас на прочность. Это уже видно в Польше и Эстонии. Здесь важно сохранять способность к сдерживанию - а достичь этого можно лишь обладая собственными дополнительными возможностями. Мы убедились за эти годы: когда дело доходит до реального испытания, Путин понимает только силу", - подытожил генерал Майк Келлер.