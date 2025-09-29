Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

НАТО: Украина все лучше бьет по целям глубоко в России

© Deutsche Welle 29 сентября, 2025 11:26

Мир

Координатор поддержки Украины при НАТО заявил, что Киев заметно повысил способности для ударов по военным объектам в глубине России. По словам Майка Келлера, альянс тоже учится у Украины.

Координатор поддержки Украины при НАТО, немецкий генерал-майор Майк Келлер (Maik Keller), подтвердил, что Украина значительно усилила свои возможности для контрударов по целям далеко за пределами линии фронта. "Украинцы становятся все лучше в том, чтобы прицельно поражать военные цели и в глубине российской территории. Это вопрос возможностей, а возможности - это персонал, техника и подготовка", - сказал он в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 28 сентября.

По словам Келлера, с целью дальнейшего укрепления Украины расширяется оборонное альянса сотрудничество с Киевом. Среди проектов есть и дальнобойные вооружения.

Келлер занимает должность заместителя командующего инициативой НАТО по поддержке Украины (NSATU).

Удары по российским НПЗ

Правительство ФРГ недавно объявило, что выделяет Украине 300 млн евро для производства дальнобойных беспилотников. Заявленная цель - выпуск нескольких тысяч таких систем вооружений. Кроме того, Украина представила собственную крылатую ракету "Flamingo" и в последнее время усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также по промышленной инфраструктуре, связанной с производством дизеля и бензина.

Агентство dpa отмечает, что тот, кто входит в штаб-квартиру NSATU в Висбадене, сразу ощущает, что борьба Украины с российскими агрессорами, продолжающаяся уже более трех с половиной лет, весьма наглядна и реальна.

Здесь в тесном контакте работают эксперты из 30 стран, включая саму Украину, а также Австралию и Новую Зеландию. Их задача - обеспечить потребности Украины в оружии, боеприпасах, запчастях и снаряжении. Украинцев также консультируют и подводят к стандартам НАТО. Но обучение не является односторонним процессом.

НАТО учится у Украины

"Технологии дронов - лучший пример. В этой сфере Украине мало кто может что-то показать. Мы говорим не только о боевом эффекте дронов, но и о том, как сама война изменилась. И мы этому учимся", - сказал Келлер.

Кроме ударных дронов, в Украине широко применяются беспилотные системы для логистики и эвакуации раненых. Существуют и морские дроны. Немецкая промышленность может перенимать технические решения, а бундесвер и другие страны НАТО - организационные подходы и доктрину.

"Основная задача - это координация поддержки Украины. Но мы были бы глупцами, если бы не использовали всю собранную информацию для собственного развития", - добавил Келлер. "Если мы не сможем избавить наших солдат от тех испытаний, через которые уже прошли украинцы, то мы как военные руководители не выполним свою миссию", - подчеркнул он.

Бундесвер в настоящее время закупает барражирующие боеприпасы для нанесения ударов и стремится как можно быстрее внедрить новые системы ПВО против дронов. "С военной точки зрения важно, чтобы на каждом уровне боевых действий - взвод, рота, батальон, бригада и выше - были собственные дроновые возможности, соответствующие необходимой дальности", - пояснил Келлер.

Не отдельное оружие, а комплексная помощь

Эффект военной помощи для Украины складывается из ее масштаба и устойчивости, подчеркнул Келлер. "Тогда можно будет поставить россиян в ситуацию, когда им придется прийти к мысли: "Ясно, это ни к чему не ведет, нам нужно садиться за стол переговоров".

В то же время генерал скептически относится к специфике немецкой дискуссии: "У нас в Германии сперва спорили о поставках танков Leopard. Потом началась дискуссия о крылатых ракетах TAURUS. Складывается впечатление, будто именно обсуждаемое сейчас оружие и есть gamechanger (то, что приведет к коренному перелому в войне - Ред.) С военной точки зрения это чушь".

По мнению Келлера, нет ни одной системы, которая могла бы кардинально изменить ход войны. Решающей является сумма разных компонентов. "И дальнобойное оружие - один из аспектов, который может серьезно осложнить жизнь россиянам. Ведь можно либо сбить стрелу - средствами Patriot или Iris-T - либо уничтожить лучника".

Ситуация на фронте и значение для НАТО

Более трех лет Украина при поддержке Запада сдерживает российскую агрессию. Россия пытается с большими потерями продвигаться вперед, но лишь очень медленными темпами, а местами и вовсе безрезультатно.

"Сейчас мы видим статичную линию фронта. Зона примерно в 20 километров до и за линией фронта фактически контролируется дронами. Это привело к тому, что танк в нынешней фазе боев потерял прежнее значение", - констатировал Келлер. Обе стороны переходят к более мелким боевым группам - на мотоциклах и квадроциклах - и пытаются таким образом прорываться. Однако ситуация может вновь измениться.

"Все, что мы даем Украине для поддержки, в конечном итоге помогает и НАТО. Но не все может только наращиваться, поскольку мы должны учитывать и то, что Россия будет проверять нас на прочность. Это уже видно в Польше и Эстонии. Здесь важно сохранять способность к сдерживанию - а достичь этого можно лишь обладая собственными дополнительными возможностями. Мы убедились за эти годы: когда дело доходит до реального испытания, Путин понимает только силу", - подытожил генерал Майк Келлер.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:15 29.09.2025
«Деньги за бутылки на счёт» — DIO расширяет систему выплат
Bitnews.lv 5 минут назад
«Мы живём от зарплаты до зарплаты» — опрос о деньгах в Латвии
Bitnews.lv 16 минут назад
Лиса на стерне обещает Латвии раннюю и холодную зиму
Bitnews.lv 40 минут назад
Трамп разрешил ВСУ бить по территории России
Bitnews.lv 51 минуту назад
Латвия: вместо учеников — беженцы
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: индексация не в жилу
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: Писториус с ревизией
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: бдительная таксистка
Sfera.lv 3 дня назад

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Читать
Загрузка

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Читать

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Бизнес 0 комментариев

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Читать

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Читать

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

Читать

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

Читать

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

Читать