"У России не должно быть никаких сомнений: НАТО будет использовать все необходимые военные и невоенные средства в соответствии с международным правом для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений", - заявил Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений НАТО - по итогам заседания в Брюсселе во вторник, 23 сентября. Заявление вызвано недавними нарушениями воздушного пространства государств НАТО российскими самолетами и беспилотными летательными аппаратами. Агентство dpa обращает внимание на то, что в документе в очередной раз подчеркивается, что для предотвращения любой угрозы на территории альянса могут быть сбиты не только беспилотники, но и российские самолеты.

НАТО даст "мощный" ответ на атаки РФ, пообещал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич. Он подчеркнул, что союзники "не откажутся от своих долгосрочных обязательств по поддержке Украины из-за этих и других безответственных действий России".

Недавние вторжения РФ в воздушное пространство НАТО являются частью "более широкой картины поведения России, становящегося все более безответственным", заявили в альянсе и призвали Москву прекратить подобные действия. Такие действия "чреваты эскалацией, допускают риск просчетов и ставят под угрозу жизни", добавили в НАТО.

Заседание Североатлантического совета было инициировано Эстонией в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. 19 сентября власти в Таллине заявили о нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями. Это уже второе заседание Североатлантического совета за последние две недели для консультаций, связанных с нарушением воздушного пространства НАТО Россией. Ранее этой возможностью воспользовалась Польша после вторжения 19 российских беспилотников, после чего альянс объявил о запуске новой оборонной миссии "Восточный страж".

Тем временем парламент Литвы 23 сентября решил предоставить вооруженным силам страны полномочия для более оперативной нейтрализации беспилотников, представляющих угрозу. Тем самым созданы дополнительные условия для максимально раннего и безопасного реагирования на участившиеся нарушения воздушного пространства дронами враждебных стран, заявил литовский Сейм.