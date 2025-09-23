Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
НАТО обещает применить все необходимые средства защиты неба (1)

23 сентября, 2025

1 комментариев

LETA

Страны НАТО будут решительно оборонять свою территорию, применяя для этого военные и невоенные средства в рамках международного права, заявили в Брюсселе по итогам заседания Североатлантического совета.

"У России не должно быть никаких сомнений: НАТО будет использовать все необходимые военные и невоенные средства в соответствии с международным правом для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений", - заявил Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений НАТО - по итогам заседания в Брюсселе во вторник, 23 сентября. Заявление вызвано недавними нарушениями воздушного пространства государств НАТО российскими самолетами и беспилотными летательными аппаратами. Агентство dpa обращает внимание на то, что в документе в очередной раз подчеркивается, что для предотвращения любой угрозы на территории альянса могут быть сбиты не только беспилотники, но и российские самолеты.

НАТО даст "мощный" ответ на атаки РФ, пообещал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич. Он подчеркнул, что союзники "не откажутся от своих долгосрочных обязательств по поддержке Украины из-за этих и других безответственных действий России".

Недавние вторжения РФ в воздушное пространство НАТО являются частью "более широкой картины поведения России, становящегося все более безответственным", заявили в альянсе и призвали Москву прекратить подобные действия. Такие действия "чреваты эскалацией, допускают риск просчетов и ставят под угрозу жизни", добавили в НАТО.

Заседание Североатлантического совета было инициировано Эстонией в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. 19 сентября власти в Таллине заявили о нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями. Это уже второе заседание Североатлантического совета за последние две недели для консультаций, связанных с нарушением воздушного пространства НАТО Россией. Ранее этой возможностью воспользовалась Польша после вторжения 19 российских беспилотников, после чего альянс объявил о запуске новой оборонной миссии "Восточный страж".

Тем временем парламент Литвы 23 сентября решил предоставить вооруженным силам страны полномочия для более оперативной нейтрализации беспилотников, представляющих угрозу. Тем самым созданы дополнительные условия для максимально раннего и безопасного реагирования на участившиеся нарушения воздушного пространства дронами враждебных стран, заявил литовский Сейм.

В 2026-м поднимут пособия по рождению ребёнка и по уходу за ним (1)

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

Чума ударила по людям: свиноферма увольняет работников (1)

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

«RNP нельзя доверять»: в Рижской думе пересматривают договоры с жильцами (1)

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Трагическая история: британская звезда узнала о предках из Латвии (1)

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа (1)

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

«Потом не жалуйтесь»: Польша заявила, что будет сбивать самолёты России над НАТО (1)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Польша вновь открывает границу с Белоруссией (1)

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

