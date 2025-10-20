Из них 135 000 гектаров находятся в Латвии и 18 000 гектаров — в Эстонии. Около 89% территории занимают леса. Сделка вступит в силу после одобрения регулирующих органов обеих стран.

В компании Ingka Investments отметили, что планируют развивать сотрудничество с местными деревообрабатывающими предприятиями, создавая новые рабочие места и укрепляя компетенции отрасли.