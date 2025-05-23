«Наша страна состоит из фундаментальных ценностей»: Миериня на форуме неправительственных организаций

«Наша страна состоит из фундаментальных ценностей — нашего языка и демократии», — сказала Миериня, открывая форум.

Миериня поблагодарила всех активистов гражданского общества, которые работают на благо общества и отстаивают интересы своей отрасли. Миериня подчеркнула важность диалога и выделила беседу как важнейшую ценность.

На форуме представители гражданского общества совместно с парламентариями оценивают изменения в мире и различные кризисы, пережитые в последние годы. Участники форума обсуждают, каким они хотят видеть будущее Латвии через 25 лет и что можно сделать вместе уже сейчас, чтобы обеспечить преемственность Латвии, развитие латышского языка, идентичности и культуры, а также рост благосостояния ее жителей.

К собравшимся также обратилась член Совета Латвийского гражданского альянса и директор Латвийской ассоциации социального предпринимательства Регита Зейля.

В свою очередь, вдохновляющими историями о роли участия общественности в устойчивом развитии страны поделились историк и ведущий научный сотрудник Видземского университета прикладных наук Гатис Круминьш, председатель Латвийского совета по фискальной дисциплине, профессор Латвийского университета Инна Штейнбука и исполнительный директор Фонда открытого общества «DOTS» Иева Морица.