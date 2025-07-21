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«Нас официально не просили подумать о мерах экономии»: Ратниекс (2)

Редакция PRESS 21 июля, 2025 18:06

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LETA

Правительство официально не просило самоуправления подумать о мерах экономии, заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Хотя официально никто не требовал от самоуправлений экономии, определенные веяния ощущаются, признал политик. Поэтому Рига подготовила несколько возможных решений, которые со временем планируется конкретизировать. Ратниекс, который в качестве вице-мэра отвечает за безопасность, имущество, жилье и окружающую среду, надеется, что экономия не будет проходить за счет инвестиционного бюджета, поскольку только при таком финансировании город может развиваться.

Какие услуги в самоуправлении могут быть сокращены, Ратниекс не уточнил.

В Риге рассматриваются решения по сокращению бюрократии, поскольку все, что может сэкономить деньги, должно быть сделано. По словам вице-мэра, возможности для сокращения бюрократии есть в департаментах, управлениях, а также в сфере образования и социальных услуг.

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