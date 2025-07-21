Хотя официально никто не требовал от самоуправлений экономии, определенные веяния ощущаются, признал политик. Поэтому Рига подготовила несколько возможных решений, которые со временем планируется конкретизировать. Ратниекс, который в качестве вице-мэра отвечает за безопасность, имущество, жилье и окружающую среду, надеется, что экономия не будет проходить за счет инвестиционного бюджета, поскольку только при таком финансировании город может развиваться.

Какие услуги в самоуправлении могут быть сокращены, Ратниекс не уточнил.

В Риге рассматриваются решения по сокращению бюрократии, поскольку все, что может сэкономить деньги, должно быть сделано. По словам вице-мэра, возможности для сокращения бюрократии есть в департаментах, управлениях, а также в сфере образования и социальных услуг.