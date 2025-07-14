Народ предпочитает поезд: спрос на автобусные билеты на маршрутах Таллин-Рига-Вильнюс упал

Он признал, что иногда трудно удовлетворить спрос.

Эренпрейс также отметил, что примерно половина пассажиров используют поезд между Тарту и Ригой, но большой интерес проявляется и к Вильнюсу.

Полная статистика по пассажирам в Эстонии, Латвии и Литве еще не собрана.

"Интересно, что сначала мы скептически относились к тому, захотят ли люди добираться до Вильнюса. Удивительно, но многие проехали весь маршрут", - говорит Эренпрейс.

Ингмар Росс, член правления эстонского автобусного оператора "Lux Express", сообщил, что количество пассажиров на маршрутах Тарту-Рига и Тарту-Вильнюс сократилось на 20-25 %.

Он также отметил, что с осени количество ежедневных рейсов сократится с трех до двух.

Росс добавил, что "Lux Express" не изменил тарифы на проезд в связи с новым железнодорожным соединением.

Билет на поезд из Таллина в Вильнюс стоит 39 евро, билет на автобус "Lux Express" - примерно столько же. Автобус идет примерно на час быстрее.

В январе латвийские, литовские и эстонские операторы пассажирских поездов "Pasažieru vilciens", "LTG Link" и "Elron" запустили железнодорожное сообщение по линии Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс. Поездка занимает более десяти часов и требует пересадки в Валге.