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Народ предпочитает поезд: спрос на автобусные билеты на маршрутах Таллин-Рига-Вильнюс упал

Редакция PRESS 14 июля, 2025 13:19

Бизнес 0 комментариев

LETA

Интерес пассажиров к начавшемуся в январе пассажирскому железнодорожному сообщению между Таллинном, Ригой и Вильнюсом превзошел ожидания, а продажи автобусных билетов на этом маршруте упали более чем на четверть, сказал Мерт Эренпрейс, член правления "Eesti Liinirongid", эстонского национального оператора пассажирских поездов, работающего под брендом "Elron".

Он признал, что иногда трудно удовлетворить спрос.

Эренпрейс также отметил, что примерно половина пассажиров используют поезд между Тарту и Ригой, но большой интерес проявляется и к Вильнюсу.

Полная статистика по пассажирам в Эстонии, Латвии и Литве еще не собрана.

"Интересно, что сначала мы скептически относились к тому, захотят ли люди добираться до Вильнюса. Удивительно, но многие проехали весь маршрут", - говорит Эренпрейс.

Ингмар Росс, член правления эстонского автобусного оператора "Lux Express", сообщил, что количество пассажиров на маршрутах Тарту-Рига и Тарту-Вильнюс сократилось на 20-25 %.

Он также отметил, что с осени количество ежедневных рейсов сократится с трех до двух.

Росс добавил, что "Lux Express" не изменил тарифы на проезд в связи с новым железнодорожным соединением.

Билет на поезд из Таллина в Вильнюс стоит 39 евро, билет на автобус "Lux Express" - примерно столько же. Автобус идет примерно на час быстрее.

В январе латвийские, литовские и эстонские операторы пассажирских поездов "Pasažieru vilciens", "LTG Link" и "Elron" запустили железнодорожное сообщение по линии Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс. Поездка занимает более десяти часов и требует пересадки в Валге.

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