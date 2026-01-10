«Нам придётся защитить Гренландию». Трамп заявил, что территорию могут захватить Россия или Китай

«У стран должна быть собственность и нужно защищать эту собственность, а не то, что находится в аренде. И нам нужно будет защитить Гренландию», — сказал Трамп журналистам в пятницу, отвечая на вопрос Би-би-си.

Он добавил, что Вашингтон может добиться этого «простым путем» или «тяжелым путем».

Недавно Белый дом заявил, что американская администрация рассматривает несколько способов получить контроль над автономной территорией, принадлежащей Дании, — стране, которая вместе с США является членом НАТО. Вашингтон рассматривает возможность покупки острова, но также не исключает его аннексию с применением силы.

Дания и Гренландия заявляют, что эта территория не продается. Копенгаген настаивает, что военная операция США против Дании будет означать конец Североатлантического оборонного альянса.

В пятницу вечером лидеры основных партий Гренландии, в том числе оппозиционных, опубликовали совместное заявление, в котором призвали «положить конец пренебрежительному отношению США к нашей стране».

«Мы не хотим быть американцами, не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами, — сказано в заявлении. Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы».

Американская база

Гренландия является территорией с самой низкой в мире плотностью населения, однако ее географическое положение, между Северной Америкой и Арктикой, позволяет отслеживать возможные ракетные удары и мониторить движение судов в регионе.

Президент США неоднократно говорил, что Гренландия критически важна для национальное безопасности США. Без каких-либо доказательств он утверждал, что «она полностью заполнена российскими и китайскими кораблями».

На военной базе «Питуффик», расположенной на северо-западной оконечности Гренландии, постоянно находится более 100 американских военнослужащих. Этой базой США владеют еще со времен Второй мировой войны.

Согласно существующим американско-датским договоренностям, США могут отправлять в Гренландию неограниченное число военных.

Однако в разговоре с журналистами в Вашингтоне Трамп заявил, что соглашений об аренде недостаточно.

«Государства не должны заключать девятилетние сделки, или даже сделки на сто лет», — сказал президент США и добавил, что речь должна идти о собственности.

«Я люблю китайский народ, я люблю российский народ. Но я не хочу, чтобы они были нашими соседями в Гренландии. Это не будет, — заявил Трамп. — И, кстати говоря, в НАТО должны это понять».

На этой неделе в поддержку Дании выступили ее основные союзники по НАТО — европейские страны и Канада. Они заявили, что «только Дания и Гренландия могут принимать решения о своих отношениях».

Авторы документа подчеркнули, что заинтересованы в безопасности арктического региона не меньше Вашингтона, но отметили, что этого нужно добиваться «коллективными усилиями» всех союзников, в том числе США.

Они также призвали к «соблюдению принципов Устава ООН, в том числе в отношении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ».

Опасения относительно будущего Гренландии снова оказались на повестке после решения Трампа использовать военную силу для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В 2019 году, во время своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить Гренландию, однако в ответ ему лишь заявили, что она не продается.

На следующей неделе Государственный секретарь США Марко Рубио намерен провести переговоры с Данией.

В последние годы активно обсуждается возможность разработки природных ресурсов Гренландии, в том числе редкоземельных металлов, урана и железа. Доступ к ним становится проще из-за таяния льдов на фоне глобального изменения климата.

Ученые также считают, что Гренландия может располагать богатыми запасами нефти и газа.