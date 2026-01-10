Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 10. Января Завтра: Dorisa, Tatjana
Доступность

«Нам придётся защитить Гренландию». Трамп заявил, что территорию могут захватить Россия или Китай

© BBC 10 января, 2026 11:42

Важно 0 комментариев

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы ее не смогли захватить Россия или Китай.

«У стран должна быть собственность и нужно защищать эту собственность, а не то, что находится в аренде. И нам нужно будет защитить Гренландию», — сказал Трамп журналистам в пятницу, отвечая на вопрос Би-би-си.

Он добавил, что Вашингтон может добиться этого «простым путем» или «тяжелым путем».

Недавно Белый дом заявил, что американская администрация рассматривает несколько способов получить контроль над автономной территорией, принадлежащей Дании, — стране, которая вместе с США является членом НАТО. Вашингтон рассматривает возможность покупки острова, но также не исключает его аннексию с применением силы.

Дания и Гренландия заявляют, что эта территория не продается. Копенгаген настаивает, что военная операция США против Дании будет означать конец Североатлантического оборонного альянса.

В пятницу вечером лидеры основных партий Гренландии, в том числе оппозиционных, опубликовали совместное заявление, в котором призвали «положить конец пренебрежительному отношению США к нашей стране».

«Мы не хотим быть американцами, не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами, — сказано в заявлении. Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы».

Американская база

Гренландия является территорией с самой низкой в мире плотностью населения, однако ее географическое положение, между Северной Америкой и Арктикой, позволяет отслеживать возможные ракетные удары и мониторить движение судов в регионе.

Президент США неоднократно говорил, что Гренландия критически важна для национальное безопасности США. Без каких-либо доказательств он утверждал, что «она полностью заполнена российскими и китайскими кораблями».

На военной базе «Питуффик», расположенной на северо-западной оконечности Гренландии, постоянно находится более 100 американских военнослужащих. Этой базой США владеют еще со времен Второй мировой войны.

Согласно существующим американско-датским договоренностям, США могут отправлять в Гренландию неограниченное число военных.

Однако в разговоре с журналистами в Вашингтоне Трамп заявил, что соглашений об аренде недостаточно.

«Государства не должны заключать девятилетние сделки, или даже сделки на сто лет», — сказал президент США и добавил, что речь должна идти о собственности.

«Я люблю китайский народ, я люблю российский народ. Но я не хочу, чтобы они были нашими соседями в Гренландии. Это не будет, — заявил Трамп. — И, кстати говоря, в НАТО должны это понять».

На этой неделе в поддержку Дании выступили ее основные союзники по НАТО — европейские страны и Канада. Они заявили, что «только Дания и Гренландия могут принимать решения о своих отношениях».

Авторы документа подчеркнули, что заинтересованы в безопасности арктического региона не меньше Вашингтона, но отметили, что этого нужно добиваться «коллективными усилиями» всех союзников, в том числе США.

Они также призвали к «соблюдению принципов Устава ООН, в том числе в отношении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ».

Опасения относительно будущего Гренландии снова оказались на повестке после решения Трампа использовать военную силу для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В 2019 году, во время своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить Гренландию, однако в ответ ему лишь заявили, что она не продается.

На следующей неделе Государственный секретарь США Марко Рубио намерен провести переговоры с Данией.

В последние годы активно обсуждается возможность разработки природных ресурсов Гренландии, в том числе редкоземельных металлов, урана и железа. Доступ к ним становится проще из-за таяния льдов на фоне глобального изменения климата.

Ученые также считают, что Гренландия может располагать богатыми запасами нефти и газа.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом»
Важно

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом» (1)

Нацобъединение требует отставки Силини; дело в русском языке
Важно

Нацобъединение требует отставки Силини; дело в русском языке

Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»
Важно

Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Ну очень быстрое реагирование»: как вернуть товар, у которого срок годности истёк вчера?

Важно 12:33

Важно 0 комментариев

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Читать
Загрузка

Села в автобус, но домой не доехала: полиция просит помощи в розыске рижанки

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Людмилу Мосиенко 1957 года рождения, которая проживает на ул. Стайцелес.

Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Людмилу Мосиенко 1957 года рождения, которая проживает на ул. Стайцелес.

Читать

Британские университеты стали рассадниками исламизма, считают… в Дубае

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

Объединенные Арабские Эмираты ограничили финансирование обучения своих граждан в британских университетах. «Власти ОАЭ не хотят, чтобы их дети подвергались [исламистской] радикализации в университетских кампусах», - пишет The Finsncial Times.

Объединенные Арабские Эмираты ограничили финансирование обучения своих граждан в британских университетах. «Власти ОАЭ не хотят, чтобы их дети подвергались [исламистской] радикализации в университетских кампусах», - пишет The Finsncial Times.

Читать

Болгария перешла на евро. Как в других 20 странах еврозоны относятся к этой валюте?

Важно 11:51

Важно 0 комментариев

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

Читать

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

Выбор редакции 11:13

Выбор редакции 0 комментариев

Политик Рудольф Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) опубликовал на YouTube кадры с видеорегистратора, записавшие момент взрыва в многоквартирном доме на улице Баускас.

Политик Рудольф Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) опубликовал на YouTube кадры с видеорегистратора, записавшие момент взрыва в многоквартирном доме на улице Баускас.

Читать

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом»

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

В течение двух лет ожидаются перемены - мясной павильон Центрального рынка в Риге перестанет выполнять рыночную функцию, сейчас думают над тем, что должно быть в этом здании. Об этом в эфире TV24 высказался депутат Рижской думы от Нацобъединения Дайнис Лоцис, председатель комитета по городской собственности и спортивной комиссии.

В течение двух лет ожидаются перемены - мясной павильон Центрального рынка в Риге перестанет выполнять рыночную функцию, сейчас думают над тем, что должно быть в этом здании. Об этом в эфире TV24 высказался депутат Рижской думы от Нацобъединения Дайнис Лоцис, председатель комитета по городской собственности и спортивной комиссии.

Читать