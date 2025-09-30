Нам осталась одна забава: талибы отключили Интернет в Афганистане — а где же протесты

Напомним, еще в сентябре талибы ограничили использование оптоволоконного интернета в провинции Балх. Тогда лидер движения Хайбатулла Ахундзада распорядился отключить Wi-Fi, оставив жителям только мобильную связь с низкой скоростью. Представители администрации объясняли решение борьбой с «аморальным поведением».

Позже Reuters сообщал, что ограничения распространились на северные провинции страны — Кундуз, Бадахшан, Баглан и Тахар. По данным телеканала Amu TV, всего отключение затронуло 13 регионов, включая Кандагар, Урузган, Герат, Гильменд и Нимроз.

Эксперты отмечают, что запрет на кабельный интернет стал частью широкой кампании по ужесточению цензуры и контроля. В частности, операторам связи предписано предоставлять спецслужбам доступ к звонкам и пользовательским данным.

Афганистан и Непал: лягушку нужно варить медленно

Напомним, что недавно в Непале после блокировки правительством популярных соцсетей возникли мощные протесты, в результате которых правительство пало, а его резиденция была сожжена. Почему же в Афганистане не происходит ничего похожего?

В Афганистане власть «Талибана» жестко контролирует страну — репрессии, наказания, контроль над населением уже давно встроены в систему. Люди могут опасаться открытого сопротивления из-за угрозы ареста, расправы, мести со стороны властей.

В Непале же, хотя и были жёсткие меры (например, применение силы), структура государства сохраняет хоть какие-то рамки правового порядка, и протесты воспринимаются как более допустимый способ давления на власть.

В Непале уже существовала более активная традиция гражданских протестов, выражения недовольства правительством и требование политической подотчётности. Когда был введён запрет на соцсети, это стало триггером для уже накопившегося недовольства коррупцией, налоговой и структурой власти.

В Афганистане — страна, где десятилетиями шли войны, где СМИ и свобода выражения часто ограничивались — протестные формы могут быть менее организованными и менее ожидаемыми.

Ну и наконец: в Афганистане же население уже сталкивается с множеством ограничений (по правам женщин, по свободе передвижения, по цензуре), и отключение интернета может восприниматься просто как ещё одна мера в цепочке, но не как событие, способное породить масштабные протесты. Лягушку надо варить медленно.