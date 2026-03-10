Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Нам грозит решающий и беспрецедентный энергетический кризис»

Редакция PRESS 10 марта, 2026 07:43

Мир

Мировые цены на нефть могут продолжить рост на фоне кризиса на Ближнем Востоке и угрозы длительных перебоев с добычей и транспортировкой энергоресурсов. Эксперты предупреждают, что ситуация вокруг Ормузского пролива может спровоцировать масштабный энергетический кризис.

Бывший руководитель нефтяного подразделения Международного энергетического агентства Нил Аткинсон отметил в интервью телеканалу CNBC, что мировые энергетические рынки никогда не сталкивались с фактическим закрытием этого стратегического морского маршрута.

«Если в ближайшее время ничего не изменится, нам грозит решающий и беспрецедентный энергетический кризис», — заявил Нил Аткинсон. По словам аналитиков, Ирак и Кувейт уже начали сокращать добычу нефти. Подобная ситуация может возникнуть и в Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, если движение через Ормузский пролив будет долго оставаться ограниченным.

Через этот морской коридор проходит около одной пятой мировой нефти и сжиженного природного газа. Однако после начала конфликта между США и Ираном движение танкеров здесь почти остановилось.

«В мире существуют нефтяные резервы, но если пролив будет закрыт длительное время, эти запасы могут быстро исчерпаться. Тогда добыча фактически остановится в Ираке и, возможно, в Кувейте. Может быть, даже в Саудовской Аравии. И тогда мы столкнёмся с кризисом, какого ещё не было», — предупредил Аткинсон. Отвечая на вопрос о возможной динамике цен, эксперт подчеркнул, что подобная ситуация не имеет исторических аналогов.

«У такой ситуации нет прецедента. Рост цен может быть огромным», — отметил Нил Аткинсон. На фоне роста цен на нефть министры финансов стран G7 проводят экстренную видеоконференцию. Они обсуждают возможность совместного использования стратегических нефтяных резервов, чтобы стабилизировать мировые рынки.

Аналитики банка Societe Generale также предупреждают, что длительная остановка добычи на Ближнем Востоке может осложнить её последующее восстановление из-за повреждений инфраструктуры и логистических цепочек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать