Бывший руководитель нефтяного подразделения Международного энергетического агентства Нил Аткинсон отметил в интервью телеканалу CNBC, что мировые энергетические рынки никогда не сталкивались с фактическим закрытием этого стратегического морского маршрута.

«Если в ближайшее время ничего не изменится, нам грозит решающий и беспрецедентный энергетический кризис», — заявил Нил Аткинсон. По словам аналитиков, Ирак и Кувейт уже начали сокращать добычу нефти. Подобная ситуация может возникнуть и в Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, если движение через Ормузский пролив будет долго оставаться ограниченным.

Через этот морской коридор проходит около одной пятой мировой нефти и сжиженного природного газа. Однако после начала конфликта между США и Ираном движение танкеров здесь почти остановилось.

«В мире существуют нефтяные резервы, но если пролив будет закрыт длительное время, эти запасы могут быстро исчерпаться. Тогда добыча фактически остановится в Ираке и, возможно, в Кувейте. Может быть, даже в Саудовской Аравии. И тогда мы столкнёмся с кризисом, какого ещё не было», — предупредил Аткинсон. Отвечая на вопрос о возможной динамике цен, эксперт подчеркнул, что подобная ситуация не имеет исторических аналогов.

«У такой ситуации нет прецедента. Рост цен может быть огромным», — отметил Нил Аткинсон. На фоне роста цен на нефть министры финансов стран G7 проводят экстренную видеоконференцию. Они обсуждают возможность совместного использования стратегических нефтяных резервов, чтобы стабилизировать мировые рынки.

Аналитики банка Societe Generale также предупреждают, что длительная остановка добычи на Ближнем Востоке может осложнить её последующее восстановление из-за повреждений инфраструктуры и логистических цепочек.