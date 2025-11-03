Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Налоги выше, а цены ниже: Гулбе объясняет парадоксы в магазинах (1)

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 12:36

Новости Латвии 1 комментариев

пресс-фото

Руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе в программе TV24 «Личность дня» выразила удивление по поводу различий в уровне цен на продукты питания в странах Балтии, особенно отметив парадокс с ценами на овощи в Эстонии.

«Меня не перестаёт удивлять то, что, видимо, эстонцы выбрали довольно необычную стратегию привлечения покупателей в свои магазины. Меня поражает, что в Эстонии, стране, находящейся севернее нас, овощи стоят дешевле, чем в Латвии и Литве», — сказала Гулбе.

По её словам, такая ценовая политика, скорее всего, не случайна, а является частью продуманной маркетинговой стратегии, направленной на привлечение покупателей с помощью низких цен на определённые товары. Гулбе отметила, что в целом цены на продукты питания во всех трёх странах Балтии примерно одинаковы, однако различия заметны в отдельных категориях.

«Если смотреть в целом, то большинство товаров в Латвии, Литве и Эстонии стоят более или менее одинаково. В Эстонии некоторые продукты, несмотря на то что ставка НДС там выше, чем у нас, всё же дешевле. Но сразу видно, что товары, которые не относятся к основным, у них значительно, значительно дороже», — подчеркнула она.

Эксперт привела и конкретные примеры, иллюстрирующие разницу в ценах: «Если, например, у нас стандартная упаковка сыра бри стоит 2,60 евро, то в Литве и Эстонии она примерно на евро дороже».

Гулбе подчеркнула, что такая ценовая политика — вполне обычная практика: торговцы часто сознательно снижают цены на отдельные товары, чтобы привлечь покупателей, а на другие — повышают наценку, чтобы компенсировать убытки.

«На дорогие товары у них наценка выше, но это логично — ведь торговец в итоге должен заработать. Если какой-то продукт продаётся по себестоимости или даже с убытком, значит, на другой товар будет установлена более высокая наценка», — объяснила Гулбе.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
