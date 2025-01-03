Наивно полагать, что в других отраслях дела идут лучше, чем у airBaltic и Rail Baltica: Херманис

Если бы у власти была не густо сплетенная паутина партий/чиновников (которые в данном случае еще и покрывают друг друга), а беспартийные профессионалы, мы бы сегодня читали в новостях об арестах и уголовных обвинениях против всех виновных (как политиков, так и государственных служащих). Именно так - к вечеру все они были бы в наручниках и за решеткой.

Наивно полагать, что во всех других отраслях нашей страны управление осуществляется иначе, чем в AirBaltic и Rail Baltica (где у налогоплательщиков уже официально украли несколько миллиардов). Они по другому просто не умеют.

На самом деле, единственным способом спастись для босса этого осьминога (того самого, который позавчера выступал на рождественской елке) был бы роспуск Сейма и немедленное назначение новых выборов. Потому что еще через год (а за это время эта кучка неудачников и дураков успеет сделать еще больше) их всех похоронит лавина".

Комментарий дня: "Это последствия оккупации!"

Лучшим комментарием к этому тексту мы признали вот этот:

"Последствия оккупации не устранены, коллаборационисты не люстрированы, оккупанты стали гражданами. Принцип разделяй и властвуй работает как швейцарские часы. Изменения невозможны, пока мы сами себя не люструем и не деоккупируем. Вечный хаос гарантирован, пока не случится стихийное бедствие или война. Большевики однажды использовали кризис, когда верхи не захотели, а низы не смогли, и власть захватила горстка отмороженных негодяев, которые, кстати, за 100 лет так размножились".

"Правящий осьминог" может расслабиться. Вопреки прогнозам Херманиса, никакая лавина ему не грозит, пока под его текстами будут появляться такие комменты.