В Берлине досрочно завершился ежегодный гей-парад Christopher Street Day (CSD) после сообщений о наезде автомобиля на участников шествия. «Пожалуйста, идите домой, CSD прерван», — такое сообщение разместили в соцсетях организаторы парада около 22.30 по берлинскому времени в субботу, 25 июля.
«Предположительно, автомобиль въехал в парк Тиргартен, сбил и ранил нескольких человек. Пострадавшим оказывают помощь парамедики. Мы ведем интенсивный поиск подозреваемых», — сообщил представитель столичной полиции спустя полчаса.
Позже он информировал, что как минимум один человек погиб, 16 ранены. По данным спасателей, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, восемь — в тяжелом. Все они госпитализированы.
СМИ: В толпу въехал белый фургон, водитель скрылся
Масштабная операция проходит в районе парка Тиргартен в центре столицы, где завершался парад. По данным газеты Bild, инцидент произошел около 22:00 близ улицы Леннештрассе. На большом экране у Бранденбургских ворот высветилась надпись «Эвакуация».
Обстоятельства ДТП остаются неясными. Как пишет Bild со ссылкой на очевидцев, на людей на большой скорости наехал белый фургон. Он намеренно давил людей, после чего врезался в дерево. После этого водитель вышел из кабины и скрылся.
По данным газеты Tagesspiegel, площадку для спасательных и полицейских вертолетов оборудовали прямо перед зданием бундестага.
СМИ: Преступник мог быть вооружен мачете
Полиция Берлина сообщила агентству dpa, что, по словам очевидцев, покинувший фургон преступник был вооружен холодным оружием и нанес людям резаные раны. «Так нам рассказали свидетели. Что там якобы лежат люди с ножевыми ранениями», — рассказал пресс-секретарь полиции.
По его словам, сейчас эти данные проверяются в рамках расследования. Также следователи выясняют, был ли злоумышленник один или действовал в группе.
Газета Bild пишет, что у преступника было «колюще-режущее оружие». Газета B.Z. — что он был вооружен мачете.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
1 мнение читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.