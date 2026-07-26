СМИ: В толпу въехал белый фургон, водитель скрылся

Масштабная операция проходит в районе парка Тиргартен в центре столицы, где завершался парад. По данным газеты Bild, инцидент произошел около 22:00 близ улицы Леннештрассе. На большом экране у Бранденбургских ворот высветилась надпись «Эвакуация».

Обстоятельства ДТП остаются неясными. Как пишет Bild со ссылкой на очевидцев, на людей на большой скорости наехал белый фургон. Он намеренно давил людей, после чего врезался в дерево. После этого водитель вышел из кабины и скрылся.