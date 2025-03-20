«Надеюсь, детям тоже запретят гулять на собачьих площадках»: народ обсуждает новые правила для собак

Обсуждение разгорелось в социальной сети Твиттер/X, и началось со следующей публикации: «Рига планирует запретить собак на детских площадках. Надеюсь, они также запретят детей на площадках для выгула собак».

Tā kā man ir bērns, kam ir bail no suņiem (paldies bezatbildīgam saimniekam, kura kveksis agresīvi uzbruka ratiem un pārbiedēja mazuli) un paziņu lokā vairākiem sejā kodumu rētas, tad tikai par.

Protams, ir audzināti, paredzami, forši suņi, bet liela daļa cilvēku ir bezatbildīgi. — Ilze Sperga (@saprge) March 18, 2025

"Поскольку у меня есть ребенок, который боится собак (из-за безответственного хозяина, чья лающая собака агрессивно набросилась на коляску и напугала ребенка), а у нескольких моих друзей на лицах есть шрамы от укусов, то это хорошая идея... Конечно, есть воспитанные, предсказуемые, классные собаки, но большая часть людей безответственны", - отметили в комментариях.

Izcila ziņa! Bērnu drošība pirmajā vietā! Suņu kakas jau tā dekorē visu Rīgu. — Agnese Grandovska (@Grandovska_A) March 18, 2025

"Отличная новость! Безопасность детей на первом месте. А собачьи испражнения и так украшают сейчас всю Ригу", - поддерживают идею мамы.

Man nav jāzīlē ar kuru suni saimnieks tiks galā un kuru nē. "Manējais jau nekož" nav arguments. Šis ir iemesls kāpēc neeju vairs staigāt ar bērniem pa Biķernieku mežu.

1. Saimnieki aiz suņa nevāc sūdus

2. Netur pavadās. — Kaspars Hercmanis (@KasparsH) March 18, 2025

"Мне не нужно гадать, с какой собакой хозяин справится, а с какой нет. «Мой же не кусается» — это не аргумент. Вот почему я больше не гуляю с детьми по Бикерниекскому лесу.

1. Хозяева не убирают за своими собаками.

2. Не берут их на поводок", - рассказывает какой-то отец.

Но вопрос, что делать людям, которым нужно погулять и с собакой, и с ребенком - остался открытым.

По данным Центра сельскохозяйственных данных, в регистре домашних животных содержится информация о 53 767 собаках, содержащихся в Риге.

Согласно проекту правил, собак можно будет выпускать без поводка в городских парках, садах, скверах с 22:00 до 7:00, а также в огороженных местах для выгула собак, в городских общественных лесах и лесопарках в любое время суток, кроме природных заповедников «Яунциемс» и «Кремери» и природных парков, а также в других общественных местах, где это запрещено обязательными муниципальными правилами.