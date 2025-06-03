Предприятие, основанное в 1838 году, известно производством порошковых красок, смол и лаков. Пламя охватило промышленное здание площадью 800 квадратных метров, в котором находились легковоспламеняющиеся материалы, особенно лакокрасочная продукция.

Согласно сообщениям, в двух складах горело около 500 тонн легковоспламеняющихся жидкостей, что вызвало густой чёрный дым, видимый по всему Санкт-Петербургу. В результате пожара были повреждены пять автомобилей, и возникли опасения по поводу возможного распространения огня на два соседних ангара.

Местные жители и российские Telegram-каналы сообщили, что до начала пожара слышали громкие взрывы, что может указывать на возможную причину возгорания. Однако точная причина взрывов на данный момент остаётся неясной.

На происшествие отреагировало Министерство по чрезвычайным ситуациям России, однако конкретная информация о действиях ведомства или его заявлениях была ограниченной. В имеющихся сообщениях не упоминаются пострадавшие, но масштаб пожара и наличие горючих материалов свидетельствуют о значительных усилиях экстренных служб.