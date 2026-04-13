Начался снос здания бывшего Rimi на улице Дзирциема: скоро откроют Lidl?

Демонтаж был начат на основании проведенной технической экспертизы и действующих административных решений, которые позволяют снести здание по соображениям безопасности.

Отмечается также, что демонтаж здания займет немного больше времени, чем обычно при выполнении подобных работ, поскольку все материалы на объекте сортируются.

Руководитель департамента недвижимости Lidl Latvija Янис Ивдрис отмечает, что снос здания - логичный и ответственный шаг, учитывая, что здание было признано небезопасным. Компания долгое время не имела права проводить его демонтаж. Хотя доступ в здание был запрещен, случались ситуации, когда туда проникали посторонние, тем самым подвергая себя опасности.

В то же время Lidl Latvija сообщает, что о дальнейших планах развития объекта проинформирует отдельно.