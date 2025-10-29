Начался сбор подписей о проведении общенационального и местного референдума.

Авторы инициативы хотят отменить поправки от 8 ноября 2012 года к закону «О референдумах, законодательной инициативе и Европейской гражданской инициативе», которые определяют число избирателей, которые могут инициировать отзыв Сейма, а также ряд изменений, затрагивающих инициирование референдумов по вопросам местного самоуправления.

Подписаться можно на портале «Latvija.lv», а также в пунктах сбора подписей в самоуправлениях. К вечеру среды было собрано менее 20 подписей.

По информации «Firmas.lv», должностными лицами «Партнёрства открытого управления в Латвии» являются Эдмундс Ритиньш и Андрейс Круминьш. Ассоциация была зарегистрирована в 2014 году.