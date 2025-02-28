Начальнику Госполиции дадут еще один срок, его зам, возможно, уйдет на пенсию

Летом, возможно, на пенсию по выслуге лет выйдет заместитель Рукса, начальник Главного управления криминальной полиции генерал Андрей Гришин, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

К настоящему моменту генерал Гришин уже дважды продлевал службу в полиции.

В отделе общественных отношений Госполиции агентству ЛЕТА подтвердили, что вопрос о выходе Гришина на пенсию по выслуге лет находится на рассмотрении, при этом сейчас не принято решение ни со стороны Гришина, ни со стороны руководства Госполиции.

Учитывая это, вопрос о возможном новом начальнике Главного управления криминальной полиции также не рассматривается.

Рукс был утвержден правительством в должности 13 октября 2020 года. Закон предусматривает, что начальника Госполиции назначает на должность сроком на пять лет министр внутренних дел после утверждения соответствующей кандидатуры Кабинетом министров.

Гришин был назначен начальником Главного управления криминальной полиции в 2013 году. До этого он был начальником управления Рижского региона.