Можно, если осторожно: в Риге разрешили выходить на лёд

Кроме того, выход на лед разрешен на отдельных участках Вецдаугавы - не далее 200 метров от берега и не ближе 400 метров от устья реки Югла у Кишэзерса.

Также можно находиться на льду пруда Марас - не ближе 250 метров от устья Марупите и не ближе 150 метров от перекрестка улиц Фрича Бривземниека и Ояра Вациеша.

Запрет на выход на лед снят и на отдельных участках озера Юглас, а также на Страздупите и Зиемельупе.

В самоуправлении подчеркивают, что толщина льда в разных местах может существенно отличаться и полную безопасность гарантировать невозможно, поэтому людей призывают соблюдать осторожность и критически оценивать риски при выходе на лед.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов устанавливается особым приказом исполнительного директора города Риги. Контроль за его выполнением осуществляет полиция Рижского самоуправления.

