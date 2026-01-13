Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

С 14 января отделение сосудистой хирургии будет размещаться в девятом корпусе «Гайльэзерса» на шестом этаже. Посещения пациентов и передача посылок станут возможны в этот же день после 17:00. В больнице при этом напоминают, что в связи с распространением гриппа действуют ограничения на посещение пациентов.

С 20 января 16-е неврологическое отделение начнёт работу в девятом корпусе «Гайльэзерса» на третьем этаже. Посещать пациентов и передавать посылки в новых помещениях можно будет с 20 января после 17:00.

Переезд отделения 3A онкологической хирургии головы и шеи запланирован на период с 26 января по 1 февраля. Оно также будет располагаться в девятом корпусе «Гайльэзерса» на шестом этаже. Точная дата перевода пациентов будет сообщена дополнительно.

Для удобства пациентов и их родственников с 19 января начнёт работать единая круглосуточная телефонная линия, которая будет доступна семь дней в неделю и предоставит информацию о местонахождении отделений и доступных услугах.

Реконструкция Латвийского онкологического центра затронет всё здание — десять этажей общей площадью более 23 тысяч квадратных метров — и будет проводиться поэтапно. В четверг, 15 января, запланировано символическое подписание договора о начале строительных работ.

Работы по реконструкции LOC на сумму 52 628 934 евро выполнит объединение Newcom-Citrus. На первом этапе предусмотрена реконструкция операционного блока, отделения интенсивной терапии и связанной с ними инфраструктуры, на втором — обновление остальных отделений центра.

Общий объём финансирования, необходимый для полной реконструкции Латвийского онкологического центра, составляет 81,26 миллиона евро. Полное финансирование для старта проекта было обеспечено в ноябре 2025 года после заявления руководителя клиники онкохирургии RAKUS Арманда Сивиньша о том, что дальнейшее откладывание реконструкции угрожает качеству лечения онкологических пациентов.