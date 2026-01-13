Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

Чаще всего поддельные медикаменты предлагаются в малоизвестных интернет-магазинах, социальных сетях, а иногда и в торговых точках, которые не являются аптеками.

Оборот нелегального рынка медикаментов в Европе исчисляется миллионами.

Прошлым летом Госполиция задержала в связи с незаконным распространением медикаментов восемь человек, которые действовали в составе организованной группы.

В распоряжение полиции поступила информация о незаконном распространении медикаментов, в том числе различных препаратов из группы анаболических стероидов, которые внесены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.

В ходе расследования было установлено, что препараты продавались нелегально, их происхождение и условия хранения невозможно было отследить. С целью реализации лекарств эти лица создали интернет-магазин, а также распространяли медикаменты через знакомых.

Препараты неизвестного происхождения хранились на нескольких складах в центре Риги, Латгальском предместье и Пурвциемсе, а также по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях.

Раскрытие преступной группы является важным результатом для Латвии, но лишь каплей в море по сравнению с тем, что происходит в европейском масштабе.

Европол заявляет, что преступления в сфере фармацевтики становятся серьезной угрозой для общественного здоровья и экономики.

Как отмечает руководитель фармацевтического департамента Инспекции здравоохранения Рихардс Бурмистрис, поддельные медикаменты могут содержать что угодно. Например, в странах Африки распространялся детский сироп от кашля, который содержал диэтиленгликоль - токсичный растворитель, применяемый в промышленности.

Медикаменты сомнительного происхождения - это не просто более дешевый заменитель оригинальных лекарств, а прямая угроза здоровью и жизни людей.

(Latvijas Avīze)