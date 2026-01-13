Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В «чёрный список» PTAC попали сразу восемь компаний

Редакция PRESS 13 января, 2026 12:16

В «черный список» Центра защиты прав потребителей (PTAC) вошли восемь компаний, не выполнивших свои обязательства перед потребителями: SIA «Longo Latvia», SIA «Baltic World», SIA «BigTour Tickets», SIA «Māja elpo», SIA «JA Mēbeles», SIA «vienmer.lv», SIA «Kalisart» и SIA «Rocket Science», сообщил PTAC агентству LETA.

Учреждение указывает, что соответствующие компании не предоставили товары или услуги, соответствующие договору, не учли условия осуществления права на отказ от договора, не вернули уплаченные средства и не выполнили решение Комиссии по разрешению потребительских споров.

Среди прочего, PTAC указывает, что компания «Longo Latvia» поставила потребителю автомобиль, не соответствующий условиям договора, и не вернула уплаченные деньги; компания «Baltic World», известная как «Anex Tour», предоставила туристическую услугу, не соответствующую договору, за которую потребитель не получил возмещение; и компания «BigTour Tickets» не вернула деньги за поездку, которая не состоялась.

В то же время компания «Māja elpo» установила систему вентиляции, не соответствующую требованиям договора, и не вернула потребителю уплаченные деньги; компания «JA Mēbeles» не поставила заказанный диван и не вернула деньги; компания «vienmer.lv» не удовлетворила право потребителя на отказ от договора, поэтому уплаченная сумма не была возвращена; а компания «Kalisart» при продаже детских колясок ограничила использование права потребителя на отказ от договора; и компания «Rocket Science» продала обувь, не соответствующую договору, но потребителю не была предоставлена ​​замена.

PTAC призывает потребителей перед покупкой чего-либо проверять, нет ли фирмы в  «Черном списке» PTAC. 

В этот список включаются компании в случаях, когда были существенно нарушены права потребителей, решение Комиссии по разрешению потребительских споров не было исполнено, а потребители не получили компенсацию за понесенные убытки.

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели
Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели (1)

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку
Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В среду в Латвии усилится ветер

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

