В «чёрный список» PTAC попали сразу восемь компаний

Учреждение указывает, что соответствующие компании не предоставили товары или услуги, соответствующие договору, не учли условия осуществления права на отказ от договора, не вернули уплаченные средства и не выполнили решение Комиссии по разрешению потребительских споров.

Среди прочего, PTAC указывает, что компания «Longo Latvia» поставила потребителю автомобиль, не соответствующий условиям договора, и не вернула уплаченные деньги; компания «Baltic World», известная как «Anex Tour», предоставила туристическую услугу, не соответствующую договору, за которую потребитель не получил возмещение; и компания «BigTour Tickets» не вернула деньги за поездку, которая не состоялась.

В то же время компания «Māja elpo» установила систему вентиляции, не соответствующую требованиям договора, и не вернула потребителю уплаченные деньги; компания «JA Mēbeles» не поставила заказанный диван и не вернула деньги; компания «vienmer.lv» не удовлетворила право потребителя на отказ от договора, поэтому уплаченная сумма не была возвращена; а компания «Kalisart» при продаже детских колясок ограничила использование права потребителя на отказ от договора; и компания «Rocket Science» продала обувь, не соответствующую договору, но потребителю не была предоставлена ​​замена.

PTAC призывает потребителей перед покупкой чего-либо проверять, нет ли фирмы в «Черном списке» PTAC.

В этот список включаются компании в случаях, когда были существенно нарушены права потребителей, решение Комиссии по разрешению потребительских споров не было исполнено, а потребители не получили компенсацию за понесенные убытки.