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Наблюдения Миерини в Сейме шокировали общество; что такого увидела спикер? (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 22 июня, 2025 13:56

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LETA

Председатель Сейма Дайга Миериня в эфире программы Šodienas jautājums подтвердила, что в Сейме работают депутаты, имеющие проблемы с алкоголем, пишет Tautaruna.nra.lv.

На вопрос, уверена ли она, что все парламентарии смогли бы пройти проверку на алкоголь, Миериня дала отрицательный ответ: "Наверное, нет".

Журналист ЛТВ Анете Бертуле спросила, какой вывод люди могут сделать из этого ответа, на что Миериня ответила: "Такой и могут сделать".

Видео их беседы молниеносно распространилось по соцсетям и получило множество откликов. Свой комментарий оставила и публицист Элита Вейдемане: "Депутатам теперь велят дуть в трубочку перед входом в Сейм?". А что другие думают по этому поводу?

- А что это за удивление? Вам в самом деле казалось, что в Сейме все трезвенники? Пьют только бомжи и незрелая молодежь?

- Речь идет не о том, чтобы не употреблять алкоголь, а о промилле на рабочем месте и во время работы.

- Первый шаг - публично признать проблему, второй шаг - внедрить контрольные механизмы и тесты, необходимые для выполнения оплаченной работы, третий - напомнить депутатам, что присутствие в Сейме - не оплаченное развлечение, а работа, которую они пообещали (поклялись) делать добровольно.

- В госаппарате за присутствие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения увольняют по статье. Катастрофически, что мы вообще слышим что-то такое со стороны Сейма как работодателя. Нигилизм? Глупость? Ответ Миерини - просто кринж. Она не контролирует даже Сейм, как можно так руководить государством?!

- Как сказал один ветеринар, поддают все!

- Стоп, если я пойду на работу выпивши, меня моментально уволят и я долго нигде не получу другой работы. Поэтому я очень хотела бы узнать, кто эти депутаты, которые сидят у себя на работе, будучи навеселе. Я за таких голосовала? Если да, пусть я впредь никогда так не буду делать.

- Законы принимаются под градусом!

- За один день ведь не становятся пьяницей, они были пьяницами еще до того, как стать депутатами, и это позор. Избиратели на самом деле ничего узнать не могут - только год рождения, образование (у многих среднее - это ничего), в какой фирме работают. На самом деле мы ничего не знаем об этих людях.

- Смешно, что многим кажется, будто это ничего. Миериня улыбается, и это нехорошо. Хотелось бы видеть эту улыбочку, когда случайный алкаш до нее докопается.

- А она выдержала бы тест? Там все под градусом!

- Почему все молчат о тесте на наркотики?

 

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Комментарии (1) 49 реакций
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