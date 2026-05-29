Пт, 29. Мая
Наблюдается кризис доверия между политиками и чиновниками: Ринкевич констатирует

Редакция PRESS 29 мая, 2026 14:42

В последнее время заметен не только кризис доверия в обществе, но и внутренний кризис доверия в государственном управлении — между политиками и чиновниками, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире программы Латвийского телевидения Rīta Panorāma. Он подчеркнул, что нужно добиться слаженной работы всей системы госуправления, пишет LSM.

«Часто политики отказываются признавать свои решения и политические приоритеты, если в них обнаруживаются ошибки. И тогда вся полнота ответственности как бы перекладывается на чиновников», — отметил Ринкевич. По его словам, это доверие необходимо восстановить и постараться добиться того, чтобы все госуправление работало как единое целое.

Говоря о формировании правительства нового премьер-министра Андриса Кулбергса («Объединенный список»), Ринкевич отметил, что и партиям, и политикам удалось мобилизоваться и осознать важность предстоящих задач.

Президент подчеркнул, что принятие решений в новой коалиции из четырех партий в предвыборный период легким не будет.

«Следующие шаги — реализация того, что записано в декларации, но не исключаю, что здесь может быть много споров», — сказал Ринкевич.

В то же время, по мнению президента, возможно, и неплохо, что у Кулбергса нет предыдущего опыта работы в правительстве: люди с опытом знают, как функционируют все политические механизмы, и потому иногда, возможно, не стремятся добиться своего. «Возможно, нам необходима энергия и способность пробиваться сквозь барьеры — не только политические, но и бюрократические», — отметил он.

При этом президент заявил, что его самым сильным инструментом является избегание политических разборок — как во время выборов, так и вне их.

«Когда ты продемонстрировал эту жесткую нейтральность, тогда в критические моменты — будь то Стамбульская конвенция в свое время или нынешний правительственный кризис — ты можешь добиться большего результата, чем постоянно все комментируя», — сказал Ринкевич.

Ринкевич уклонился от прямой оценки того, что Союз «зеленых» и крестьян сохранил руководство Министерством земледелия, однако отметил, что политическую ответственность в итоге оценят избиратели на предстоящих осенью выборах.

Также президент подчеркнул, что полностью доверяет прокуратуре и считает, что она сможет провести объективное расследование. «Если будут выдвинуты обвинения, окончательное решение примет суд, но сейчас нужно дать следователям работать», — сказал он.

Ранее генеральный прокурор указал, что прокуратура рассматривает два сценария: либо обратиться в суд с требованием взыскания определенных убытков, либо просить правительство пересмотреть принятое решение. «Сейчас ответственность всего правительства — реализовать соответствующие рекомендации Госконтроля», — отметил президент, указав, что вторая важная вещь — что правительство будет делать дальше. «Это будет лакмусовой бумажкой для кабинета министров. Оценка будет дана совсем скоро — уже осенью», — подчеркнул Ринкевич.

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах
Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД (1)

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

