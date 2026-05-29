Наблюдается кризис доверия между политиками и чиновниками: Ринкевич констатирует

«Часто политики отказываются признавать свои решения и политические приоритеты, если в них обнаруживаются ошибки. И тогда вся полнота ответственности как бы перекладывается на чиновников», — отметил Ринкевич. По его словам, это доверие необходимо восстановить и постараться добиться того, чтобы все госуправление работало как единое целое.

Говоря о формировании правительства нового премьер-министра Андриса Кулбергса («Объединенный список»), Ринкевич отметил, что и партиям, и политикам удалось мобилизоваться и осознать важность предстоящих задач.

Президент подчеркнул, что принятие решений в новой коалиции из четырех партий в предвыборный период легким не будет.

«Следующие шаги — реализация того, что записано в декларации, но не исключаю, что здесь может быть много споров», — сказал Ринкевич.

В то же время, по мнению президента, возможно, и неплохо, что у Кулбергса нет предыдущего опыта работы в правительстве: люди с опытом знают, как функционируют все политические механизмы, и потому иногда, возможно, не стремятся добиться своего. «Возможно, нам необходима энергия и способность пробиваться сквозь барьеры — не только политические, но и бюрократические», — отметил он.

При этом президент заявил, что его самым сильным инструментом является избегание политических разборок — как во время выборов, так и вне их.

«Когда ты продемонстрировал эту жесткую нейтральность, тогда в критические моменты — будь то Стамбульская конвенция в свое время или нынешний правительственный кризис — ты можешь добиться большего результата, чем постоянно все комментируя», — сказал Ринкевич.

Ринкевич уклонился от прямой оценки того, что Союз «зеленых» и крестьян сохранил руководство Министерством земледелия, однако отметил, что политическую ответственность в итоге оценят избиратели на предстоящих осенью выборах.

Также президент подчеркнул, что полностью доверяет прокуратуре и считает, что она сможет провести объективное расследование. «Если будут выдвинуты обвинения, окончательное решение примет суд, но сейчас нужно дать следователям работать», — сказал он.

Ранее генеральный прокурор указал, что прокуратура рассматривает два сценария: либо обратиться в суд с требованием взыскания определенных убытков, либо просить правительство пересмотреть принятое решение. «Сейчас ответственность всего правительства — реализовать соответствующие рекомендации Госконтроля», — отметил президент, указав, что вторая важная вещь — что правительство будет делать дальше. «Это будет лакмусовой бумажкой для кабинета министров. Оценка будет дана совсем скоро — уже осенью», — подчеркнул Ринкевич.