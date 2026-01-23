Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На Земле когда-то жила восьмиметровая форма жизни. Что это было?

Редакция PRESS 23 января, 2026 10:41

Наука 0 комментариев

Представь Землю задолго до динозавров. Ни деревьев, ни цветов, ни травы. И вдруг — гигантские столбы высотой до восьми метров, торчащие из ландшафта, как инопланетные башни. Это не деревья. Не грибы. И вообще — не то, что сегодня существует на планете.

Учёные считают, что Prototaxites принадлежал к совершенно отдельной ветви жизни, которая полностью вымерла. Не эволюционировала. Не оставила потомков. Просто исчезла.

Этому существу около 410 миллионов лет. Долгое время его считали гигантским грибом — слишком уж странным, но хоть как-то знакомым. Потом — чем-то растительным. Теперь ясно: ни то и ни другое. Его химия и внутренняя структура не совпадают ни с одной известной группой живых организмов.

Фактически, это была отдельная попытка жизни построить сложное и огромное тело — эксперимент природы, который не прошёл дальше.

Prototaxites рос в древней экосистеме, где жизнь только начинала выходить на сушу. Он возвышался над примитивными растениями, формируя пейзаж, который сегодня выглядит почти фантастическим. И всё это — задолго до привычных нам лесов.

Самое тревожное и захватывающее в этой истории — мысль о том, что жизнь на Земле могла пойти совсем другим путём. Были формы, которые не дали начало ни нам, ни современным экосистемам. Они существовали миллионы лет — и исчезли, оставив лишь окаменелости.

Мы привыкли думать, что эволюция — это длинная цепочка, ведущая к сегодняшнему миру.
Но иногда это просто тупик.
Большой. Высокий. Восьмиметровый.
И полностью забытый.

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова
«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)
Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном
В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

