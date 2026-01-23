На Земле когда-то жила восьмиметровая форма жизни. Что это было?

Учёные считают, что Prototaxites принадлежал к совершенно отдельной ветви жизни, которая полностью вымерла. Не эволюционировала. Не оставила потомков. Просто исчезла.

Этому существу около 410 миллионов лет. Долгое время его считали гигантским грибом — слишком уж странным, но хоть как-то знакомым. Потом — чем-то растительным. Теперь ясно: ни то и ни другое. Его химия и внутренняя структура не совпадают ни с одной известной группой живых организмов.

Фактически, это была отдельная попытка жизни построить сложное и огромное тело — эксперимент природы, который не прошёл дальше.

Prototaxites рос в древней экосистеме, где жизнь только начинала выходить на сушу. Он возвышался над примитивными растениями, формируя пейзаж, который сегодня выглядит почти фантастическим. И всё это — задолго до привычных нам лесов.

Самое тревожное и захватывающее в этой истории — мысль о том, что жизнь на Земле могла пойти совсем другим путём. Были формы, которые не дали начало ни нам, ни современным экосистемам. Они существовали миллионы лет — и исчезли, оставив лишь окаменелости.

Мы привыкли думать, что эволюция — это длинная цепочка, ведущая к сегодняшнему миру.

Но иногда это просто тупик.

Большой. Высокий. Восьмиметровый.

И полностью забытый.