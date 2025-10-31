На Южном мосту в Риге зимнее ограничение скорости

Снижение разрешенной скорости на Южном мосту — ежегодное мероприятие, направленное на повышение безопасности движения на путепроводах моста в зимний период.

Ограничение скорости будет снижено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне проезжей части моста — от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.

Ограничение скорости будет действовать до весны следующего года, о чём самоуправление сообщит незадолго до его отмены.

Замену дорожных знаков планируется провести в пятницу с 10:00 до 15:00.

Муниципалитет призывает водителей быть бдительными и следить за изменениями в организации дорожного движения.