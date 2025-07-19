На ярмарке в немецком Дюссельдорфе фейерверк взорвался в толпе: 19 раненых

По меньшей мере 19 человек пострадали в результате инцидента на ярмарке "Рейнкирмес" в Дюссельдорфе. По словам Андреаса-Пауля Штибера, главы организации Schützen и соорганизатора "Рейнкирмес", его причиной предположительно стала упавшая пусковая установка, фейерверк от которой разорвался совсем рядом с VIP-зоной палатки Schützen.

Очевидцы сообщали о судорожных попытках выбраться из VIP-зоны, которая была оборудована рядом с фейерверком. Другой очевидец, стоявший у моста Рейнкнибрюкке, сообщил о двух взрывах и двух сильных ударных волнах.

"В настоящее время мы предполагаем, что это был несчастный случай", - заявил представитель полиции Дюссельдорфа в субботу утром. Некоторые пострадавшие были доставлены в соседние больницы. Они получили в основном ожоги, сообщил представитель пожарной службы газете Rheinische Post.

Организаторы решили досрочно завершить ярмарку. Теперь предстоит выяснить, будет ли продолжена традиция фейерверков на ярмарке в следующем году.