На выпад Стендзениекса против Клейнбергса неожиданно обиделся… Национальный центр психического здоровья

Комментируя слова Стендзениекса, работники сферы психического здоровья резко осудили такое сравнение, написав в своем аккаунте в Facebook: «Мы предполагаем, что вашей целью было оскорбить его (Клейнбергса), возможно, из-за одежды, осанки или эмоциональной неуверенности. Но позвольте нам немного вас огорчить — в этой попытке задеть одного человека вы, сами того не желая, унизили целую группу профессионалов.

Видите ли, санитары на улице Твайка — как и наши врачи, психологи, медсестры и весь персонал — каждый день делают то, о чем другие только комментарии писать на X.com: помогают людям вернуть достоинство, равновесие и жизнь. И поверьте, они делают это не только в халатах, но с сердцем, опытом и человечностью.

Вы, вероятно, не были на улице Твайка, 2. Иначе вы бы знали, что мы — не советский дом ужасов и не фонетическая шутка про «сумасшедших». Мы — современное лечебное учреждение с миссией, которую теперь понимают даже политики (в том числе те, чья спина гнется под тяжестью первого публичного выступления).

Так что, господин Стендзениекс, приходите в гости! Мы находимся на улице Твайка, 2 — покажем, как выглядит современная забота о психическом здоровье, и, возможно, даже вдохновим вас на более остроумное сравнение в будущем», - пригласили рекламщика медики.

Стендзениекс попытался оправдаться в комментариях: «Уважаемый Национальный центр психического здоровья, моей целью было высоко оценить Виестура Клейнбергса как бывшего работника социальной сферы, как человека на своем месте, добросердечного и семейного, но ни в коем случае не мэра Риги, поскольку он совершенно не соответствует этому посту ни по личностным, ни по профессиональным, ни по организаторским, ни по энергетическим параметрам».

Стендзениекс отмечает, что в прошлом он был пациентом этого центра и хотел бы посетить его в качестве депутата, а не пациента, при условии, что за ним не закроют двери без ручек.

Комментаторы поддерживают позицию НЦПЗ: «Молодцы! Спасибо за этот пост. Надеюсь, Стендзениекс публично извинится перед вами и социальными работниками и отправится хотя бы на пару дней поработать волонтером в одной из организаций социальной сферы».