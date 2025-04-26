«На волосок от смерти!» Женщина рассказала, как чудом не попала в аварию

Одна женщина поделилась в соцсети "Х" своими ощущениями в момент, когда оказалась на волосок от смерти и спаслась исключительно благодаря своей предосторожности. Вот что она пишет:

"Этот день я могу праздновать как свой второй день рождения, потому что едва спаслась от верной смерти. Пока я стояла у осевой линии шоссе с включенным левым поворотником и размышляла, успею ли повернуть до того, как проедет встречная машина, МЕНЯ одновременно ОБОГНАЛИ С ОБЕИХ СТОРОН. Справа - фура, которая мчалась как минимум на соточку, слева - белый бусик, который начал обгон фуры и заодно обогнал и меня тоже. Нечего и говорить, что фура подняла целое облако пыли, поскольку гнала по обочине. А бусик, ударив мое зеркало своим (так близко ко мне он ехал!), согнал на обочину машину, ехавшую мне навстречу. Если бы я решила повернуть налево, бусик, врезавшись примерно на 130 км/ч мне в шоферскую дверцу, убил бы меня на месте".

Комментаторы сочувствуют женщине, которая, как говорится, родилась в рубашке, и советуют ей обзавестись видеорегистратором:

- Сурова жизнь на дорогах! К этому уже надо каждый день привыкать.

- По всей Латвии на шоссе надо креститься не только тем, кто выполняет левый поворот, но и тем, кто едет навстречу. Волосы дыбом от всяческих ситуаций.

- Кошмар! Я бы сказал, что дорожная полиция в Латвии просто не существует, за исключением массовых пиар-акций в праздники. Уровень безумия на дорогах растет с каждым годом. Таллинское шоссе превратилось в русскую рулетку.

- Видеорегистратор не спасет мир, но некоторых шоссейных идиотов остановить он мог бы. Поздравляю со спасением!

(Иллюстративное фото.)