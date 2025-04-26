Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 26. Апреля Завтра: Alina, Rusins, Sandris
Доступность

«На волосок от смерти!» Женщина рассказала, как чудом не попала в аварию

Редакция PRESS 26 апреля, 2025 16:48

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия - одна из стран Европы, где больше всего погибает людей на дорогах. Если кто-то живет иллюзиями, будто тяжелые аварии происходят редко, то вот статистика: в 2024 году в стране погибло в ДТП 111 человек, а в 2023-м - 142, сообщает NRA.LV.

Одна женщина поделилась в соцсети "Х" своими ощущениями в момент, когда оказалась на волосок от смерти и спаслась исключительно благодаря своей предосторожности. Вот что она пишет:

"Этот день я могу праздновать как свой второй день рождения, потому что едва спаслась от верной смерти. Пока я стояла у осевой линии шоссе с включенным левым поворотником и размышляла, успею ли повернуть до того, как проедет встречная машина, МЕНЯ одновременно ОБОГНАЛИ С ОБЕИХ СТОРОН. Справа - фура, которая мчалась как минимум на соточку, слева - белый бусик, который начал обгон фуры и заодно обогнал и меня тоже. Нечего и говорить, что фура подняла целое облако пыли, поскольку гнала по обочине. А бусик, ударив мое зеркало своим (так близко ко мне он ехал!), согнал на обочину машину, ехавшую мне навстречу. Если бы я решила повернуть налево, бусик, врезавшись примерно на 130 км/ч мне в шоферскую дверцу, убил бы меня на месте".

Комментаторы сочувствуют женщине, которая, как говорится, родилась в рубашке, и советуют ей обзавестись видеорегистратором:

- Сурова жизнь на дорогах! К этому уже надо каждый день привыкать.

- По всей Латвии на шоссе надо креститься не только тем, кто выполняет левый поворот, но и тем, кто едет навстречу. Волосы дыбом от всяческих ситуаций.

- Кошмар! Я бы сказал, что дорожная полиция в Латвии просто не существует, за исключением массовых пиар-акций в праздники. Уровень безумия на дорогах растет с каждым годом. Таллинское шоссе превратилось в русскую рулетку.

- Видеорегистратор не спасет мир, но некоторых шоссейных идиотов остановить он мог бы. Поздравляю со спасением!

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 33 реакций
Комментарии (0) 33 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Спасибочки!» Пациентка жалуется на «прелести» латвийской медицины

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Все мы знаем, что болеть плохо. Еще хуже, когда лекарства стоят дорого. Если их стоимость компенсирует государство, это немного скрашивает ситуацию. Но как быть, когда компенсируемого лекарства нет ни в одной аптеке? Вот в такой ситуации и оказалась Сигне, пожаловавшаяся на свои трудности в соцсети.

Все мы знаем, что болеть плохо. Еще хуже, когда лекарства стоят дорого. Если их стоимость компенсирует государство, это немного скрашивает ситуацию. Но как быть, когда компенсируемого лекарства нет ни в одной аптеке? Вот в такой ситуации и оказалась Сигне, пожаловавшаяся на свои трудности в соцсети.

Читать
Загрузка

Премьер-министр Эвика Силиня приняла участие в Большой толоке

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

Результаты Большой толоки станут известны в начале следующей недели, сообщили агентству LETA организаторы акции.

Результаты Большой толоки станут известны в начале следующей недели, сообщили агентству LETA организаторы акции.

Читать

Зеленский и Трамп встретились на похоронах папы Римского

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед похоронами папы римского успели кратко побеседовать.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед похоронами папы римского успели кратко побеседовать.

Читать

Продал машину, денег не получил и еще государству теперь должен: как такое могло случиться?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Говорят, что владелец автомобиля бывает счастлив дважды: при покупке и при продаже. Эдгар, о котором идет речь в сюжете программы ЛТВ 4.studija, продал свою автомашину более 10 лет назад, но счастливым так и не стал. Хотя все официальные органы признали, что продавец машины пострадал и ему был причинен ущерб, по закону он еще и приплатить за это должен.

Говорят, что владелец автомобиля бывает счастлив дважды: при покупке и при продаже. Эдгар, о котором идет речь в сюжете программы ЛТВ 4.studija, продал свою автомашину более 10 лет назад, но счастливым так и не стал. Хотя все официальные органы признали, что продавец машины пострадал и ему был причинен ущерб, по закону он еще и приплатить за это должен.

Читать

В ночь на воскресенье ожидаются заморозки по всей Латвии

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Температура воздуха согласно прогнозу метеорологов упадет до 0...-5 градусов. Лишь местами на побережье она будет не ниже +1...+2 градусов.

Температура воздуха согласно прогнозу метеорологов упадет до 0...-5 градусов. Лишь местами на побережье она будет не ниже +1...+2 градусов.

Читать

«Ласточкин снег»: в районе Виляки в субботу наблюдался снегопад и метель (ФОТО)

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

Вилис Букшс, наблюдатель примет и природных явлений, связанных с погодой, сообщил в соцсети о том, что в местах, где он живет, в субботу наблюдался снег.

Вилис Букшс, наблюдатель примет и природных явлений, связанных с погодой, сообщил в соцсети о том, что в местах, где он живет, в субботу наблюдался снег.

Читать