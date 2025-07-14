На Центральном вокзале в Риге начинается строительство временных повышенных платформ

Во время строительных работ отдельные участки платформ будут частично закрыты, а места посадки и высадки пассажиров изменены.

Частично будет закрыта 1-я пассажирская платформа - поезда, которые обычно прибывают и отправляются с 12-го пути, теперь будут останавливаться на участке 1-й платформы со стороны улицы Дзирнаву, а поезда, курсирующие по 11-му пути, - у служебной платформы 1.P.

Также частично будет закрыта 3-я пассажирская платформа - ее участок со стороны улицы Дзирнаву будет недоступен. Поезда, следующие по 3-му и 4-му путям, будут останавливаться на открытой части 3-й платформы, которая расположена ближе к зданию вокзала.

Для обеспечения посадки с платформ в новые электропоезда на одном уровне LDz до конца этого года построит временные повышенные платформы на 16 станциях и остановках.

Временные решения необходимы на станциях, модернизация которых предусмотрена проектом "Rail Baltica", однако затягивается из-за задержек с его реализацией. Это девять станций - Центральный вокзал, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагонный парк, Яняварты, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.

Также временные платформы необходимы на железнодорожной станции в Валмиере, чтобы обеспечить удобную посадку в поезда эстонского железнодорожного оператора "Elron", когда они начнут курсировать между Тарту и Ригой.