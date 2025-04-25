На спортбазе «Бикерниеки» сегодня пройдут учения по пресечению массовых беспорядков

Во время учений с 08.00 до 16.00 на спортивной базе Бикерниекского комплекса планируется использование громкой музыки, лозунгов, криков, а также звуковых и световых имитационных устройств и дымовых шашек. Рижан просят не волноваться.
Сегодня в Риге на спортивной базе "Бикерниеки" (ул. Эйзенштейна, 16) пройдут учения Военной полиции по пресечению массовых беспорядков Iron wall.
Целью учений является отработка и совершенствование взаимодействия подразделений Военной полиции и МВД при выполнении совместных задач. В Военной полиции отметили, что подобные межведомственные учения существенно улучшают понимание роли подразделений и различных учреждений в выполнении общих задач и вносят неоценимый вклад в комплексную национальную оборону, обеспечивая безопасность гражданского населения.
Во время учений с 08.00 до 16.00 на спортивной базе Бикерниекского комплекса планируется использование громкой музыки, лозунгов, криков, а также звуковых и световых имитационных устройств и дымовых шашек. Рижан просят не волноваться.
4 мая в Талси пройдет день Национальных вооруженных сил (НВС) - Праздник свободы и военный парад, приуроченные к 35-летию восстановления независимости Латвийской Республики, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.
4 мая в Талси пройдет день Национальных вооруженных сил (НВС) - Праздник свободы и военный парад, приуроченные к 35-летию восстановления независимости Латвийской Республики, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.
Против 43-летнего Владимира Митрофанова, уже отбывающего срок за антивоенные высказывания, завели новое уголовное дело за комментарии, которые он весной 2023 года оставил под постами петербурженки Ларисы Пимоновой. В одном из них он написал: «враги России в Кремле», в другом — «Красота!!! Боевые комары в деле», сообщает телеграм-канал ASTRA.
Против 43-летнего Владимира Митрофанова, уже отбывающего срок за антивоенные высказывания, завели новое уголовное дело за комментарии, которые он весной 2023 года оставил под постами петербурженки Ларисы Пимоновой. В одном из них он написал: «враги России в Кремле», в другом — «Красота!!! Боевые комары в деле», сообщает телеграм-канал ASTRA.
Сегодня в 11 часов на территории Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша пройдет мероприятие памяти жертв Чернобыльской трагедии, сообщили в больнице.
Сегодня в 11 часов на территории Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша пройдет мероприятие памяти жертв Чернобыльской трагедии, сообщили в больнице.
Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания уже через несколько лет может быть запрещен въезд в центр Риги, а в более мягком варианте это может стать очень дорогим удовольствием. Такой вывод следует из планов комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы по созданию так называемой зоны с низкими выбросами в центре Риги уже в 2027 году.
Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания уже через несколько лет может быть запрещен въезд в центр Риги, а в более мягком варианте это может стать очень дорогим удовольствием. Такой вывод следует из планов комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы по созданию так называемой зоны с низкими выбросами в центре Риги уже в 2027 году.
Бывший рижанин, а ныне кремлевский пропагандист Алексей Стефанов, переехавший когда-то в Москву, опубликовал почти часовое интервью с боевиком, воюющем на Донбассе, который переехал в Россию из Латвии и сейчас сражается под позывным "Рига", пишет Jauns.lv.
Бывший рижанин, а ныне кремлевский пропагандист Алексей Стефанов, переехавший когда-то в Москву, опубликовал почти часовое интервью с боевиком, воюющем на Донбассе, который переехал в Россию из Латвии и сейчас сражается под позывным "Рига", пишет Jauns.lv.
26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера новой постановки Виестурса Кайриша «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль предлагает современную интерпретацию сюжета – новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения, – сохраняя при этом замечательную драматургию, ярких персонажей и вечно актуальную проблематику произведения А. Чехова.
26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера новой постановки Виестурса Кайриша «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль предлагает современную интерпретацию сюжета – новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения, – сохраняя при этом замечательную драматургию, ярких персонажей и вечно актуальную проблематику произведения А. Чехова.
Сотрудники Госполиции приглашают Вас ознакомиться с человеком на фото и, если у Вас есть информация, которая может помочь установить личность или местонахождение, просят сообщить в Государственную полицию!
Сотрудники Госполиции приглашают Вас ознакомиться с человеком на фото и, если у Вас есть информация, которая может помочь установить личность или местонахождение, просят сообщить в Государственную полицию!