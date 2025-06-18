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На спектакль по русским стихам Лианы Ланги — аншлаг! Билеты раскупили за сутки (3)

Редакция PRESS 18 июня, 2025 10:39

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Фото LETA

Латвийский театр протестной культуры продолжает удивлять зрителя постановками на злободневные темы. Прошлый год был посвящен Украине, этот — Белоруссии. Однако и о латвийских событиях артисты не забывают. Например, 20 июня в Риге будет спектакль по русским стихам Лианы Ланги.

- Мы так решили: пройдет она в Рижскую думу — сделаем спектакль, - рассказывает в интервью LSM+ режиссер театра Кай Гэ.

Русские стихи Ланги печатались в 1988 году в журнале «Родник», культовом издание времен перестройки. Однако спектакль вопреки многим ожиданиям не будет издевательским, он будет... даже комплиментарным в каком-то смысле.

- Издеваться неинтересно, издеваться может каждый, - отмечает Кай и признает, что Лиана Ланга — достаточно серьезный культурный объект в Латвии, и она не годится для клоунского подхода.

Нужно отметить, что на спектаклю по стихам Лангу в течение суток случился аншлаг - все билеты были "раскуплены". Вход за пожертвования, часть из них артисты отправят в Центр государственного языка, часть оставят на развитие своего театра.

- Надо ведь поддержать латышский язык, за который борется Лиана Ланга, - отмечает Кай Гэ. По его мнению спектакли о Латвии даются нелегко: - Мы хотим показать, что любим эту страну, и не хотим всё сводить к депресняку. Ищем луч света, но его иногда так трудно найти... Но в Лиане Ланге мы нашли.

Артисты ее даже официально пригласили — послали приглашение на спектакль, который на русском языке, на ее почту, которая называется runasim latviski. Ответа пока не получили, но цветочки в любом случае купят. Не придет — себе оставят.

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