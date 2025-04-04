На следующей неделе в Риге  — промывка труб, где возможно помутнение воды?

Перебои с водоснабжением на первых этапах промывки не планируются, однако в начале недели — 7, 8 и 9 апреля — возможна кратковременная мутность воды в районах Пурвциемс, Плявниеки, Межциемс и Кенгарагс. После завершения промывки вода может быть насыщена воздухом, что визуально придает ей беловатый оттенок. Такую воду можно безопасно использовать — дополнительная очистка не требуется.

Это одни из крупнейших работ по промывке водопроводов, которые Rīgas ūdens выполняет собственными силами. Промывка будет проводиться методом вода-воздух, одновременно с использованием трех имеющихся в распоряжении предприятия установок.

Второй этап промывки запланирован с 14 по 18 апреля — он охватит сеть водопроводов длиной около 12,8 километра — от насосной станции "Ремберги" до Таллинского шоссе. Во время этих работ возможно временное помутнение воды на Югле, в Берги и Межциемсе.