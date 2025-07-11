На Рижском вокзале установят новые платформы: с 14 июля изменится посадка и высадка пассажиров

Что изменится:

Частично закроют первую платформу.

Поезда, прибывающие и отправляющиеся с 12-го пути, теперь будут обслуживаться у 1-й платформы ближе к улице Дзирнаву.

Поезда с 11-го пути – у служебной платформы 1.P.

Ограничен доступ к третьей платформе.

Участок со стороны улицы Дзирнаву будет закрыт. Поезда на 3-м и 4-м путях будут останавливаться ближе к зданию вокзала.

Доступ к платформе возможен через туннели A и C со стороны вокзала, а с улицы Дзирнаву — по обходному пути через A-тоннель, следуя к 2-й или 4-й платформе..



Причина изменений:

До конца года в 16 пунктах (включая девять ключевых станций, таких как Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Саласпилс и другие) будут построены временные платформы, чтобы обеспечить удобную посадку в новые электропоезда. Основные строительные работы Rail Baltica отстают от графика, поэтому пришлось прибегнуть ко временным мерам.

