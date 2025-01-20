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На ремонт дорог в Риге выделено 32 миллиона евро: список улиц, где планируются работы

© LETA 20 января, 2025 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году Рижское самоуправление продолжит начатое в прошлом году восстановление асфальтового покрытия на 46 улицах или их участках, на что выделено 32 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Наиболее крупные ремонты в этом сезоне будут проведены на улице Фирса Садовникова от ул. Лачплеша до ул. Католю, а также на ул. Цесвайнес, ул. Виеталвас и ул. Сеску на участке от ул. Пиедруяс до ул. Дарзциема.

Планируется отремонтировать ул. Лиелирбес от ул. Вентспилс до ул. Каугуру, участок ул. Клейсту от ул. Мартиня Пеникя до ул. Лиела, проспект Вецакю на участке от ул. Эммас до ул. Палеяс, ул. Балдонес на участке от ул. Слокас до ул. Грегора, ул. Гранита от ул. Крустпилс до ул. Дзиркалю и от ул. Дзиркалю до границы с городом.

Кроме того, восстановление асфальтового покрытия запланировано на участке ул. Роберта Фелдманя от ул. Эзермалас до ул. Бригес, на ул. Карля Ватсона, ул. Клайпедас, ул. Порука, ул. Глика, ул. Стокхолмас и др.

Планируется, что почти на всех улицах одновременно с восстановлением проезжей части будут обновлены и прилегающие тротуары.

Кроме того, сейчас проводится обследование более 70 грунтовых дорог: будут рассмотрены технические возможности проведения работ по двойной обработке поверхности на этих улицах и составлен план работ по прокладке инженерных коммуникаций в сетях этих улиц.

В бюджете самоуправления на эти цели требуется 3 млн евро, и если это финансирование будет выделено, то работы могут быть выполнены на 70-80 грунтовых улицах или их участках в Биерини, Дарзини, Бебербеки, Югле, Берги, Яунциемсе и других местах.

В прошлом году восстановление дорожного покрытия было проведено на 32 улицах с асфальтовым покрытием и 86 гравийных дорогах. Площадь обновленных грунтовых дорог достигла 90 000 кв. м, а асфальтовых - 630 000 кв. м.

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