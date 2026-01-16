Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку (1)

Редакция PRESS 16 января, 2026 13:39

Важно 1 комментариев

LETA.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Кроме того, в ходе проверки PVD выявило также подделку сроков годности пищевых продуктов.

В службе указывают, что из продажи изъято 64 килограмма различных мясных продуктов, в том числе жареный бекон, холодец, сосиски горячего копчения, охлаждённые свиные лопатки, свиной окорок горячего копчения и свиные рульки горячего копчения.

PVD поясняет, что проверка была проведена на основании жалобы потребителя.

По факту выявленных нарушений начат процесс об административном правонарушении, сообщает PVD.

Учитывая выявленное, PVD будет уделять магазинам сети «Mere» повышенное внимание в дальнейшем.

Согласно информации Firmas.lv, в 2024 году SIA «Latprodukti», которой принадлежит сеть «Mere», работало с оборотом 31,57 млн евро, что на 53% больше, чем в 2023 году, однако компания понесла убытки в размере 71 841 евро (в отличие от прибыли годом ранее).

Компания «Latprodukti» зарегистрирована в 2020 году, её уставный капитал составляет 365 000 евро. Предприятие полностью принадлежит зарегистрированной в Сербии компании «SKTrade DOO Beograd», а конечным бенефициаром является гражданин России Сергей Шнайдер.

Магазины «Mere» начали работу в Латвии в марте 2021 года.

PVD — это государственное учреждение под надзором Министерства земледелия, осуществляющее государственный надзор и контроль в сфере обращения пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море
Важно

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства
Важно

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства (2)

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Важно

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам (1)

Важно 16:12

Важно 1 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Читать
Загрузка

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов (1)

Важно 16:04

Важно 1 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Читать

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга (1)

Важно 15:53

Важно 1 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Читать

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств» (1)

Важно 15:39

Важно 1 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Читать

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве» (1)

Важно 15:32

Важно 1 комментариев

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Читать

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии! (1)

Важно 15:21

Важно 1 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Читать

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам (1)

Важно 15:19

Важно 1 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Читать