Кроме того, в ходе проверки PVD выявило также подделку сроков годности пищевых продуктов.

В службе указывают, что из продажи изъято 64 килограмма различных мясных продуктов, в том числе жареный бекон, холодец, сосиски горячего копчения, охлаждённые свиные лопатки, свиной окорок горячего копчения и свиные рульки горячего копчения.

PVD поясняет, что проверка была проведена на основании жалобы потребителя.

По факту выявленных нарушений начат процесс об административном правонарушении, сообщает PVD.

Учитывая выявленное, PVD будет уделять магазинам сети «Mere» повышенное внимание в дальнейшем.

Согласно информации Firmas.lv, в 2024 году SIA «Latprodukti», которой принадлежит сеть «Mere», работало с оборотом 31,57 млн евро, что на 53% больше, чем в 2023 году, однако компания понесла убытки в размере 71 841 евро (в отличие от прибыли годом ранее).

Компания «Latprodukti» зарегистрирована в 2020 году, её уставный капитал составляет 365 000 евро. Предприятие полностью принадлежит зарегистрированной в Сербии компании «SKTrade DOO Beograd», а конечным бенефициаром является гражданин России Сергей Шнайдер.

Магазины «Mere» начали работу в Латвии в марте 2021 года.

PVD — это государственное учреждение под надзором Министерства земледелия, осуществляющее государственный надзор и контроль в сфере обращения пищевых продуктов и ветеринарной медицины.