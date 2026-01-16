Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минус 54 в Сибири. И это идет к нам. Вы готовы?

Редакция PRESS 16 января, 2026 21:44

Пока Сибирь и Урал уходят в почти космические минусовые значения, Латвия может отделаться версией полегче - но все равно неприятной. Как сообщает Otkrito.lv, синоптики обсуждают сценарий, при котором во второй половине следующей недели сибирский холод доберется до Балтии.

В ряде регионов России температура уже провалилась до экстремальных -50°C, что на 15-18 градусов ниже климатической нормы. По данным российских метеорологов, на севере Красноярского края фиксировали морозы до -50, а в Якутии в ближайшие дни прогнозируют -48…-54. В Ямало-Ненецком округе ожидают -36…-41, в Томской и Кемеровской областях - до -46. Даже на юге Сибири и Урале температура может держаться в пределах -31…-38, что на 8-18 градусов холоднее нормы. Морозы затрагивают и европейскую часть России, где ожидается до -25.

Латвии, по текущему сценарию Global Forecast System, во второй половине следующей недели и в последнюю неделю января может достаться арктический воздух: ночью местами до -25, а в самые холодные дни дневные значения могут оставаться в пределах -10…-18. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды допускает, что последние две недели января в Латвии будут в среднем на 6-8 градусов холоднее нормы, а февраль также ожидается прохладнее обычного.

Есть и исторический маркер: январь может стать самым холодным месяцем с февраля 2012 года, когда среднемесячная температура составила -8,8 градуса, и самым холодным январем с 2010 года, когда среднемесячная температура опустилась до -11,5 градуса. При этом важно уточнить: прогнозы еще могут измениться.

Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Арктика сошла с ума: самый холодный воздух зимы ещё в пути!

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Самые спокойные животные планеты: кто вообще никуда не спешит?

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

