Минус 54 в Сибири. И это идет к нам. Вы готовы?

В ряде регионов России температура уже провалилась до экстремальных -50°C, что на 15-18 градусов ниже климатической нормы. По данным российских метеорологов, на севере Красноярского края фиксировали морозы до -50, а в Якутии в ближайшие дни прогнозируют -48…-54. В Ямало-Ненецком округе ожидают -36…-41, в Томской и Кемеровской областях - до -46. Даже на юге Сибири и Урале температура может держаться в пределах -31…-38, что на 8-18 градусов холоднее нормы. Морозы затрагивают и европейскую часть России, где ожидается до -25.

Латвии, по текущему сценарию Global Forecast System, во второй половине следующей недели и в последнюю неделю января может достаться арктический воздух: ночью местами до -25, а в самые холодные дни дневные значения могут оставаться в пределах -10…-18. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды допускает, что последние две недели января в Латвии будут в среднем на 6-8 градусов холоднее нормы, а февраль также ожидается прохладнее обычного.

Есть и исторический маркер: январь может стать самым холодным месяцем с февраля 2012 года, когда среднемесячная температура составила -8,8 градуса, и самым холодным январем с 2010 года, когда среднемесячная температура опустилась до -11,5 градуса. При этом важно уточнить: прогнозы еще могут измениться.