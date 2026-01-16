Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Самые спокойные животные планеты: кто вообще никуда не спешит?

Редакция PRESS 16 января, 2026 19:25

Животные 0 комментариев

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Ленивец может спать до 15 часов в сутки. Он двигается так медленно, что на его шерсти вырастают водоросли. Но хищники его просто не замечают. Спешка — плохой камуфляж.

Ламантин выглядит как подводная подушка. Он не нападает, не убегает и почти не конфликтует. Большую часть жизни ламантины проводят, медленно поедая растения и лениво дрейфуя в воде. Сердце бьется редко. Энергия экономится всегда.

Капибара — чемпион по спокойствию среди млекопитающих. Она одинаково невозмутима рядом с птицами, обезьянами, крокодилами и людьми. В любой непонятной ситуации капибара предпочитает лечь. И, как правило, это срабатывает.

Морской огурец вообще не видит смысла в суете. Он лежит на дне и фильтрует песок, часами не меняя положение. При угрозе может… выбросить внутренние органы. Потом отрастить новые. Спокойствие — это когда даже паника предусмотрена заранее.

Коала спит до 20 часов в сутки. Не потому что ленивая, а потому что эвкалипт — сложная пища. Организм просто решил: если мир нельзя ускорить, его можно переждать.

Все эти животные объединяет одно: они не борются с окружающей средой. Они под нее подстроились. Без рывков. Без лишних движений.

И, кажется, планета их за это не наказывает.

Главные новости

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Важно

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

Андрей Козлов: следующий шаг — запретить говорить по телефону на русском?
Важно

Андрей Козлов: следующий шаг — запретить говорить по телефону на русском? (2)

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море
Важно

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море

Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии

Мир 20:50

Мир 0 комментариев

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели

Новости Латвии 20:15

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Арктика сошла с ума: самый холодный воздух зимы ещё в пути!

Всюду жизнь 19:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Рига подписала контракт на проектирование и реконструкцию Вантового моста

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

